Maxi discarica abusiva nella zona della nuova Fiera di Roma. La denuncia: “rifiuti bruciati in continuazione”

Arrivare alla Fiera di Roma, il principale polo espositivo della Capitale, dovrebbe significare incontrare modernità, eventi, delegazioni internazionali.

E invece, prima ancora dei padiglioni, ad accogliere i visitatori ci sono cumuli di immondizia e carcasse bruciate: frigoriferi, sacchi neri, materassi, calcinacci, bottiglie fuse dalle fiamme. Un paesaggio che ricorda più una zona di guerra che l’ingresso a un centro fieristico internazionale.

A denunciare questo scenario è Marco Doria, ex presidente del tavolo per la riqualificazione delle Ville Storiche e oggi membro della II Commissione Speciale Antimafia.

“I rifiuti sono ovunque. Ho fatto decine di segnalazioni alla Polizia Locale, ma dopo due anni la situazione è peggiorata. Ormai possiamo parlare della nuova Terra dei Fuochi della Capitale: i rifiuti vengono dati alle fiamme in continuazione”.

E in effetti, basta guardarsi intorno: lastre di eternit spezzate, elettrodomestici carbonizzati, mucchi di sacchi anneriti, pezzi di asfalto corroso dal fuoco.

I roghi, dolosi e ripetuti, non servono solo a “ripulire”, ma a preparare il terreno a nuovi sversamenti. Un meccanismo criminale, consolidato, che si ripete da anni sotto gli occhi di tutti.

Il luogo favorisce l’illegalità: la Fiera sorge al confine tra Roma e Fiumicino, in un dedalo di strade secondarie e parcheggi semi-abbandonati, lontani da controlli costanti. Uno spazio “di nessuno”, usato dagli sversatori seriali per agire di notte, indisturbati.

Ma il degrado non è solo un colpo all’immagine della città: i fumi tossici che si alzano dagli incendi finiscono nelle case circostanti, portando con sé un rischio concreto per la salute.

Le fototrappole promesse dalle istituzioni non sono mai arrivate. Così come una bonifica vera e strutturale. Per questo Doria lancia un appello urgente:

“Comune di Roma e società che gestisce la Fiera devono agire subito. Si chiudano con new jersey i parcheggi inutilizzati, per impedire l’accesso ai veicoli. E si installino telecamere per individuare e punire i responsabili. Non si può più aspettare”.

Un invito di buon senso che i residenti ripetono da tempo, stanchi di convivere con discariche abusive e incendi tossici.

Perché Roma, città che si appresta ad accogliere turisti e delegazioni da ogni angolo del mondo, non può permettersi di mostrare al mondo il volto nero della sua “Terra dei Fuochi” metropolitana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.