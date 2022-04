Meleo-Festa (M5S): “Bocciata richiesta di commissione speciale Esquilino-Termini-Castro Pretorio, maggioranza non ascolta i territori”

“E’ stata bocciata dalla maggioranza del I Municipio la richiesta di commissione speciale Esquilino-Termini-Castro Pretorio. Avevamo auspicato come M5S, con il supporto di tutta l’opposizione, di poter dare una risposta organica ai residenti, ai commercianti, agli enti del terzo settore. I problemi di decoro, legalità, sicurezza, integrazione rimangono ancora inascoltati su quel territorio: eppure sono state approvate in I Municipio ben 2 commissioni speciali su Pnrr e rifiuti, ma questa evidentemente per la maggioranza non è abbastanza importante. Imparino ad ascoltare di più i loro territori”.

Così in una nota congiunta le capigruppo del M5S rispettivamente in Assemblea capitolina e in I Municipio Linda Meleo e Federica Festa.