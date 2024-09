Meleo-Trombetta (M5S): “Oggi alla festa per far rinascere piazza Ragusa”

“Oggi pomeriggio saremo presenti alla festa e ai giochi in piazza Ragusa nel VII Municipio, evento organizzato dal Comitato RigiochiAMOci Piazza Ragusa, composto da quei cittadini e commercianti che vogliono ricostruire un senso di comunità per far rinascere un luogo lasciato da tempo in situazione di degrado e di abbandono, tanto da conoscere atti vandalici e spaccio di droga.

Questa situazione di piazza Ragusa si è creata a seguito di uno sgombero eseguito con eccessiva fretta e non trattato con le politiche sociali del VII Municipio.

Speriamo che quella di oggi pomeriggio rappresenti un’occasione per ricreare un ambiente sicuro, vivibile e decoroso per tutti coloro che vivono e lavorano intorno a questa zona: piazza Ragusa merita di tornare una delle Agorà dell’Appio-tuscolano”.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e il capogruppo del M5S in VII Municipio Emanuel Trombetta.

