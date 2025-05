Memoria bianca e migrante: i primi 49 bianchi sudafricani arrivano negli USA come “rifugiati”

“Essereliberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri.” (Nelson Mandela, 1918-2913)

“Quando i missionari giunsero nelle nostre terre africane tenevano la Bibbia in mano e ci dicevano di pregare. Riaperti gli occhi, eravamo noi a tenere la Bibbia in mano e loro a possedere le nostre terre.” (Desmond Tutu,1931-2021, primo Arcivescovo Anglicano nero del Sudafrica e attivista per i diritti umani dei “coloured” del suo Paese)

Il Sudafrica Paese del “Genocidio bianco”?

Ci sono notizie che ti fanno pensare come davvero il mondo si stia rivoltando sottosopra. La notizia che 49 bianchi sudafricani (noti anche come “afrikaner”) sono arrivati negli USA per chiedere asilo come rifugiati è una di queste, possibilità gentilmente offerta dall’attale governo USA che per niente si accosta alla deportazione di alcuni altri non bianchi a cui abbiamo assistiti tempo addietro.

Questo arrivo è stato considerato da molti come un’”anomalia” nella politica antimmigrazione dell’attuale Amministrazione USA (di solito la procedura di ingresso degli immigrati negli States dura dai 18 ai 24 mesi, questi afrikaner ce ne hanno messi solo 3). Ma io non direi. Infatti si dice dalle mie parti “tra cani nun se mozzicheno” e questi 49 individui dalla pelle bianca sono certamente ben accetti da Trump e dai suoi accoliti che considerano il Sudafrica (da quando è governato dalla maggioranza nera, i coloured) un inferno per i bianchi che vivono lì, tanto che Elon Musk – che da quel Paese è emigrato negli Stati Uniti nel 1995 – ha definito il Sudafrica un “non paese” nel quale sarebbe in atto un “genocidio dei bianchi”.