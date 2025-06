Mercati rionali, c’è all’orizzonte qualcosa di nuovo e innovativo a Roma

Dopo l’inaugurazione del restyling del mercato di Colli Aniene dove avevamo ascoltato dal sindaco Gualtieri un rinnovato interesse sulle attività mercatali e sul loro ruolo che il Sindaco ha definito indispensabile sia per la risposta al carrello della spesa sia in termine di qualità che di prezzi ma soprattutto per il valore sociale che questi rappresentano, siamo andati ad ascoltare in una iniziativa del circolo Pd di Testaccio un dibattito sul tema del commercio.

Si è parlato sia del commercio su strada che di quello nei mercati, che era quello che a noi interessava. Ovviamente hanno dibattuto su un nuovo modello per lo storico e gran bel mercato di Testaccio. Con me, che da tempo faccio anche da portavoce dell’Ags del mercato Insieme, c’era anche il presidente della Commissione Commercio del municipio V Pietrosanti.

Abbiamo potuto ascoltare che anche da parte del presidente della commissione capitolina al commercio e dell’assessore Lucarelli c’è sintonia su quanto affermato dal Sindaco Gualtieri in merito alla rivalutazione e modernizzazione dell’attività mercatale.

Dello stesso avviso il consigliere Trombetti presidente della commissione patrimonio. Le belle parole e le tante idee devono però trovare riscontro nel prossimo assestamento di bilancio su cui l’amministrazione capitolina sta già lavorando.

C’è poi la necessità che i municipi sappiano lavorare e proporre progetti innovativi su cui investire. Non è più possibile che per rispondere ad una scala mobile ferma da anni e che tanti danni sta facendo sia alla clientela che agli esercenti, la risposta, tra l’altro parziale e che ancora non si è concretizzata, debba avvenire grazie ad un emendamento presentato in aula da partiti dell’opposizione.

L’assessore Lucarelli ha anche detto che si sta lavorando sul nuovo regolamento dei mercati e delle AGS che di recente sono state alleggerite della spesa riguardante le bollette elettriche dei servizi comuni.

L’assessorato sta anche lavorando sulla messa in sicurezza dei mercati per quanto riguarda la prevenzione incendi. Dopo l’invito fatto al Sindaco Gualtieri a visitare i mercati del municipio V e in particolare quello super disastrato di viale della Primavera, non potevamo che non rinnovarlo anche all’assessore Lucarelli. L’assestamento al bilancio di luglio ci dirà se quanto affermano sono solo parole!

