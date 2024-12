Mercati rionali, il Municipio V lancia un nuovo bando per 107 posti disponibili

Il Municipio V di Roma lancia una nuova occasione per gli imprenditori e i commercianti, con l’apertura del bando per l’assegnazione di 107 posteggi vuoti in sette mercati rionali della città.

L’iniziativa mira a riqualificare e valorizzare spazi che da tempo sono rimasti inutilizzati, offrendo a nuovi operatori l’opportunità di avviare o ampliare la propria attività.

Le domande per ottenere uno dei posti disponibili potranno essere presentate dal 13 gennaio fino al 17 marzo 2025.

Ecco la distribuzione dei posteggi disponibili nei vari mercati:

Mercato Casilino 23: un solo box disponibile come “produttore proprio”, per chi desidera vendere i propri prodotti direttamente.

Mercato Primavera: qui si trovano ben 31 posteggi, di cui 17 destinati al settore alimentare (tra cui 3 per produttori propri, 2 per biologico e 4 per artigianato alimentare), 4 per l’artigianato non alimentare e 10 per il commercio di beni non alimentari.

Mercato Villa Gordiani: sono 11 i posti vacanti, di cui 5 per la vendita di prodotti non alimentari e 6 per l’artigianato.

Mercato Ronchi: 8 box sono disponibili, di cui uno per un produttore proprio, 2 per la vendita di prodotti alimentari, 2 per l’artigianato alimentare, uno per l’artigianato non alimentare e 2 per il commercio di beni non destinati al consumo.

Mercato Piazza delle Iris: sono 19 i posteggi da assegnare, tra cui 2 per i produttori propri, 2 per la vendita di prodotti alimentari, 1 centro servizi, 3 per l’artigianato e 11 riservati al commercio non alimentare.

Mercato Labicano: 15 spazi sono disponibili per i commercianti, di cui 3 per la vendita di prodotti alimentari, 2 per i produttori propri, 2 per l’artigianato alimentare, 3 per l’artigianato non alimentare e 5 per il commercio di beni non destinati al consumo.

Mercato Torpignattara: sono 22 i posti vuoti, di cui 1 per la somministrazione di cibo e bevande, 8 per la vendita di prodotti alimentari, 3 per l’artigianato alimentare, 5 per l’artigianato non alimentare e 5 per il commercio di beni non destinati al consumo.

Il precedente bando:

Il bando dell’ottobre del 2023 si era concluso con l’assegnazione di 39 box su 97, di cui: 13 nel mercato di viale della Primavera, uno a La Rustica, 3 al Labicano, 3 al mercato di piazza delle Iris, 4 al mercato di Torpignattara, 12 a Villa Gordiani e 3 al Casilino 23.

Intanto stanno proseguendo i lavori per la realizzazione del nuovo mercato di Tor Sapienza: la prima fase del cantiere si concluderà “entro la primavera del prossimo anno – ha fatto sapere il minisindaco, Mauro Caliste –. Poi partirà il secondo stralcio per la realizzazione dei 15 box che comporranno il mercato, per cui c’è già il finanziamento. Gli interventi dovrebbero concludersi per la fine del 2025.

Parallelamente stiamo disponendo l’avviso pubblico per l’affidamento di 11 dei 15 box del mercato, gli altri 4 infatti saranno occupati da alcune attività che si trasferiranno dalla vecchia sede di via Giorgio de Chirico”.

