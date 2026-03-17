Mercati: sopralluogo congiunto al Mercato Gordiani

Nella mattinata del 16 marzo 2026, dopo le segnalazioni dell’AGS Gordiani, in merito alle copiose infiltrazioni d’acqua nel mercato, sia dalla copertura che nel garage sottostante, ai box vuoti a causa di cessate attività e non ultimo la sistemazione delle attività di commercio ambulante nello spazio antistante il mercato, si è tenuta una commissione capitolina congiunta.

È formata da Andrea Alemanni presidente della commissione capitolina Commercio e responsabile del neo ufficio di scopo che dovrà occuparsi del rilancio delle attività mercatali nel progetto fortemente voluto dal Sindaco Roberto Gualtieri. Insieme ad Alemanni il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti e Gaimmarco Palmieri presidente della commissione Ambiente e al consigliere A. Luparelli, ovviamente online i restanti componenti delle commissioni. Sul posto anche Marco Ricci e M. Pietrosanti rispettivamente assessore e presidente commissione Commercio del municipio V.

È stato affrontato sia il problema delle coperture del mercato ormai quasi un colabrodo ad ogni pioggia che si potrebbero sostituire con pannelli fotovoltaici con cui si potrebbe realizzare una comunità energetica che potrebbe dare energia elettrica alle vicine case popolari e al Parco di Villa Gordiani.

Sono stati affrontati anche gli annosi problemi delle troppe attività chiuse all’interno dei mercati e che rimangono tali anche dopo, spesso più volte ripetuti Bandi pubblici emessi dai municipi romani.

Su questo problema Andrea Alemanni è stato categorico: i municipi devono affrontare questo problema, rivedendo innanzitutto le percentuali delle tabelle merceologiche, inserendo l’artigianato e attività del terzo settore e non ultimo attività di somministrazione e ristorazione. Ovviamente il condizionale è d’obbligo, ma stando al comunicato emesso dal presidente Trombetti in merito alla titolarità dei due parcheggi presenti a Gordiani e Condottieri e alla disponibilità a calendarizzare con urgenza nuove sedute nei mercati, il condizionale potrebbe trasformarsi in certezza da qui alla fine della consiliatura compiendo passi avanti concreti.

Vedremo e riferiremo.

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