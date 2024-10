Mercati V Municipio: se son rose… fioriranno

Ottima la scelta del presidente della Commissione trasparenza Daniele Rinaldi di convocare in audizione il 14 ottobre 2024 i funzionari dirigenti dell’UOT Arch. Simona Conti e Saulli che da anni si occupano di manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di mantenere efficienti e sicuri tutti gli immobili di proprietà comunali che vanno dai CSA (Centri sociali anziani) alle abitazioni popolari, ai mercati, agli asilo nido e alle scuole il tutto con un organico insufficiente e con finanziamenti in bilancio con cui è praticamente impossibile dare risposte complete e in tempi brevi.

Presenti i consiglieri M. Mattana, M. Marocchini, M. Pietrosanti, A. Di Francia e i presidenti della AGS dei mercati, Insieme in viale della Primavera, Centocelle di piazza delle Iris, Gordiani di viale Venezia Giulia e Casilino23 in via F. Ferraironi/-R.Balzani.

Nel presentare l’iniziativa Rinaldi ha sottolineato l’importanza dell’audizione che ascoltando sia i tecnici che chi nei mercati ha responsabilità gestionali e cioè i presidenti delle AGS e questo anche alla luce delle modifiche sostanziali contenute nella Nuova convenzione recentemente sottoscritta dagli stessi con il Comune di Roma e che avrà la validità di due anni.

Nella nuova convenzione le Utenze comuni – escluse ovviamente quelle individuali – di acqua ed energia elettrica saranno a carico del Dipartimento ma ad oggi arrivano ancora alle AGS e – denunciano tutti i presidenti intervenuti – ancora non sono stati restituiti i fondi delle Fidejussioni… un credito di migliaia di euro per i soli mercati del municipio.

Ma veniamo ai problemi più grandi di cui da anni non c’è traccia di soluzione e vanno dai problemi strutturali presenti al Casilino23 e che – come ha relazionato il presidente Sig. Massimo – vanno dalle tettoie bucate in più punti, ai cancelli e all’intonaco ammalorato del muro di cinta. Va ricordato che il Casilino23 è risultato vincitore di un Bando Regionale per un progetto di rilancio che ad oggi purtroppo non ha prodotto nulla. C’è poi la questione di alcuni box assegnati attraverso bando ma – ad oltre sei mesi dal l’aggiudicazione – in cui ancora non è stata aperta l’attività. E questo rappresenta anche un danno economico sia per il Comune che per le AGS.

Dello stesso avviso anche i presidenti degli altri mercati, Tonino Rosato del mercato Insieme che con circa il 40% di box chiusi detiene purtroppo un triste record. Simone presidente del mercato Centocelle/Iris dove l’Arch. Saulli ha detto che sono stati recentemente sostituiti i tombini fradici e pericolosi e messi in sicurezza piccoli tratti di pavimentazione.

Interventi insufficienti – denunciano dal mercato – visto che all’ indispensabile impianto di raffreddamento installato nella passata consigliatura mancano ancora i motori, hanno perdite dal soffitto e un quadro elettrico obsoleto e da sostituire. Chiedono il ripristino delle insegne fatte togliere e multate dalla polizia locale, l’utilizzo del parcheggio esterno almeno nei giorni del venerdì e sabato e il ripristino della segnaletica al parcheggio dedicato al carico/scarico delle merci.

Mazzei del Mercato Gordiani pur riconoscendo alcuni lavori di manutenzione avviati dall’UOT citati anche dall’Arch. Saulli come l’eliminazione di infiltrazioni dovute ad una enorme fioriera e al momento la sola individuazione del motivo di infiltrazioni su alcuni box è indispensabile ridare efficienza ad alcuni idranti antincendio, la copertura delle aree centrali e la messa in sicurezza del garage con il pieno utilizzo e disponibilità da parte dello stesso mercato.

Tonino del mercato Insieme ha chiesto, anche alla luce di alcune affermazioni fatte in incontri con il presidente della Commissione commercio capitolina Andrea Alemanni circa la disponibilità di fondi per interventi sui mercati, la verifica dei Bilanci per la parte dedicata agli investimenti. Ha nuovamente chiesto il rifacimento della pavimentazione ormai diventata una trappola per l’incolumità di visitatori e operatori e infine di accelerare i lavori per la sostituzione del tapis roulant che gode di un finanziamento ad hoc ottenuto grazie ad un emendamento al bilancio di 70.000 euro presentato da consiglieri dei FD’I. Un finanziamento purtroppo insufficiente e che consentirà al momento la sostituzione di una sola rampa. Il presidente ha marcato ancora una volta che le difficoltà ad accedere al parcheggio superiore comportano una diminuzione di oltre il 30/40% della potenziale clientela.

Gli arch. Saulli e Conti che seguono ben 135 immobili di proprietà comunale rappresentati oltre che dai mercati, anche da asili nido, scuole e immobili hanno anche detto che con un organico di sole quattro unità stanno gestendo ben 12 gare di appalto chiuse e quindi da attivare, oltre a progetti da sviluppare richiesti da più parti.

Il consigliere Mattana nel ringraziare il contributo determinante e propositivo da parte delle AGS ha auspicato che la Giunta Comunale e il Consiglio inserisca maggiori risorse sul titolo 2 del piano investimenti.

Il presidente Daniele Rinaldi nei prossimi giorni si adopererà anche per capire se e come la Giunta del Municipio ha effettuato variazioni di bilancio e, se sì, perché non sono state coinvolte Commissioni e Aula.

Come detto e se ci sarà l’impegno di tutti forse le rose del titolo, fioriranno davvero. Di sicuro con i 54.000 euro destinati alla manutenzione dei 135 immobili, potremo solo assistere alla lenta ma inesorabile scomparsa delle strutture.

C’è poi la questione del mercato che non c’è, quello di piazza Ronchi, di quello di Torpignattara e di quello in corso di realizzazione a Tor Sapienza che tratteremo prossimamente.

Le foto sono del Mercato Casilino23

