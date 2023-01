Mercato coperto via dei Capasso aprirà in primavera 

Sopralluogo istituzionale, in XII Municipio, sull’area dove aprirà il nuovo mercato coperto di via dei Capasso, in zona Bravetta-Pisana. I cantieri saranno riconsegnati nel mese di febbraio e parallelamente partirà il bando per arricchire l’offerta merceologica.

La struttura ospiterà infatti 16 banchi, di cui sei saranno occupati dagli operatori ora in piazza Visconti, mentre altri dieci saranno assegnati con un avviso pubblico. Attorno alla struttura ci saranno panchine, fioriere e lampioni, adiacenti un’area verde. Oltre ai banchi, sono previste una zona di carico e scarico merci e aree di parcheggio per gli operatori e gli ospiti del mercato. Aprirà entro la primavera, sarà accessibile ai disabili e alimentata con pannelli fotovoltaici e solari per un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro.

Il mercato sarà dunque un luogo aperto al quartiere, con banchi rinnovati e si colloca in un’operazione generale di riqualificazione che include la piazza e il residence. È anche previsto il prolungamento del tram 8 fino alla fermata Buon Pastore, con l’obiettivo di creare un ritrovo di quartiere collegato al centro della città.

Nello specifico, l’intervento di riqualificazione dell’area è strutturato su due assi, uno che collega via di Bravetta con via dei Capasso (asse principale), l’altro parallelo a via di Bravetta: dall’ingresso pedonale di via di Bravetta si accede alla piazza coperta che disimpegna sul percorso coperto dell’area vendita; dall’ingresso pedonale su via dei Capasso, invece, si costeggia dapprima un’area attrezzata riservata alla vendita a rotazione, poi, seguendo il percorso pedonale attrezzato con panchine, fioriere e lampioni, accanto al giardino in fase di ultimazione, si arriva alla piazza coperta e alla zona propriamente di vendita.

La riqualificazione ha posto particolare attenzione allo studio dell’accessibilità per le persone con disabilità motoria e visiva e all’integrazione ambientale, attraverso l’uso di materiali di tipo tradizionale come il mattone, l’acciaio, il vetro. Sono inoltre stati installati dei pannelli fotovoltaici e solari per produrre energia pulita al servizio del mercato.

Un percorso pedonale collegherà piazza Visconti al mercato e sarà riqualificata l’area verde, oggi cantiere. In previsione un’adozione da parte di privati o associazioni di quartiere. Le pareti bianche del nuovo mercato saranno messe a bando tra le scuole per realizzare dei murales, nell’ottica di una riappropriazione dei beni comuni.