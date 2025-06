Mercato di Villa Gordiani, un evento all’insegna dello Street Food a gestione diretta

Quasi avessero ascoltato il pensiero del sindaco Gualtieri in merito a quello che dovrebbero rappresentare i mercati rionali, espresso in occasione dell’inaugurazione del rinnovato mercato di Colli Aniene nel municipio IV affinché queste strutture siano sempre più luogo di socializzazione e aggregazione, ben due mercati: dopo Centocelle anche Villa Gordiani ha aperto nel pomeriggio sabato 24 maggio 2025 per offrire, con i suoi esercenti il meglio di sé e non solo nel campo della cucina e della somministrazione, ma anche nell’accoglienza e nell’intrattenimento dei più piccoli.

Cibi di qualità e preparati in modo eccellente, arrosticini, antipasti di mare e montagna, formaggi e salumi e tanto tanto ancora. Capacità e risorse che aspettavamo solo di essere liberate e questo merito va ascritto all’infaticabile lavoro del presidente dell’AGS Gianluca Mazzei.

Mazzei, pur tra i problemi non risolti del Garage da sempre non utilizzato per la sua destinazione originaria, le varie infiltrazioni d’acqua a cui il municipio non è riuscito a dare risposte definitive, non ha perso la fiducia e ha lavorato per il rilancio della struttura da sempre storico punto di riferimento per i residenti del quartiere.

Alla kermesse sono intervenuti alcuni consiglieri del V municipio tra cui il presidente della Commissione Commercio Pietrosanti che ha consegnato a Mazzei una targa. Un riconoscimento per la sua attività e l’impegno profuso per la valorizzazione del mercato.

Presenti anche l’Assessore con delega al commercio Marco Ricci e il presidente della commissione ambiente capitolina è già presidente dell’ex municipio VI Giammarco Palmieri. Ed è proprio da Palmieri, che siede gli scranni di palazzo senatorio, che cittadini e commercianti si aspettano un aiuto degno della migliore politica: quella di cercare di far inserire nel prossimo assestamento di Bilancio che andrà in discussione nel mese di luglio, i fondi necessari a progettazioni e lavori di migliorie e messa in sicurezza.

Le AGS dei mercati del municipio V lo chiedono inascoltati da anni, ma visto che sia il sindaco Gualtieri che l’assessore al Commercio hanno dichiarato di credere e lavorare per migliorare luoghi di socializzazione, quali i mercati sono, questa potrebbe essere l’amministrazione più avveduta di sempre, naturalmente se alle parole seguiranno i fatti.

Il condizionale è d’obbligo e quindi… ovvio!

