Mercato Insieme, l’assestamento di bilancio ne svelerà la volontà di recupero

Abbiamo raccontato così tante volte lo stato di abbandono in cui versa uno dei mercati più grandi e frequentati di Roma, che quasi non fa più notizia quanto accade in quella struttura.

Decine e documentati articoli non hanno provocato finora un scatto di orgoglio né da parte del municipio V e né da parte del Comune di Roma.

Non c’è riuscita neppure la Rai che con un servizio sul Tg3 di Rosanna Livolsi documentò impietosamente lo stato di abbandono e pericolo in cui versava la struttura. Accadde però quasi tre anni fa e nulla hanno poi prodotto incontri tra AGS e commissioni, a cui ha partecipato anche il presidente di quella capitolina A. Alemanni.

Qualcosa però adesso potrebbe cambiare e questo dopo un sopralluogo di due consiglieri capitolini di Forza Italia Carpano e Mussolini, dal quale ne è scaturita una interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata all’assessore alle attività produttive On.le Monica Lucarelli.

L’assessore, dopo aver ricordato che conosce molto bene la situazione del Mercato Insieme per aver fatto anche più di un sopralluogo ed essersi intrattenuta sia con i tecnici del municipio che con il presidente dell’AGS, ha preso degli impegni che potrebbero eliminare il condizionale fino ad oggi usato per ogni richiesta presentata.

Dobbiamo dire che però, anche questa volta, non è detto che finalmente ci sia una risposta concreta e questo per il semplice fatto che tutto è subordinato all’approvazione del l’assestamento di bilancio che è in corso di elaborazione e dovrà essere approvato dall’aula entro il 31 luglio.

Insomma se tutto andrà liscio, così come ha dichiarato nel suo intervento l’assessore Lucarelli, con ulteriori 150.000 euro dovrebbe essere definitivamente chiuso il problema della scala mobile il cui fermo per anni ha provocato anche danni economici dovuti ad una minore affluenza della clientela.

L’On.le Lucarelli ha anche parlato di un impegno per reperire altri 750.000 euro da destinare alla messa a norma delle strutture mercantali per quanto concerne la prevenzione incendi.

Purtroppo nessun cenno alla sistemazione della pavimentazione, dei bagni e di tutti i lavori di manutenzione da parte del V municipio, colpevole per aver messo in bilancio e per anni una somma ridicola sulla manutenzione, solo 70.000 euro per ben 9 mercati.

Servono progetti e su questi chiedere e far mettere in bilancio le risorse necessarie, che è poi quanto va dicendo da anni il presidente della commissione capitolina alle attività produttive On. Alemanni.

Potrebbe come al solito non accadere nulla e questo nonostante sia il Sindaco Gualtieri e sia la stessa Assessora Lucarelli, continuino a dire ad ogni occasione che le attività mercatali sono tra i primi pensieri dell’amministrazione, bene, è il momento di dimostrarlo, ha dichiarato subito dopo aver ascoltato la risposta all’interrogazione dei rappresentati in consiglio di Forza Italia il presidente dell’AGS Rosato, altrimenti a settembre avviaremo iniziative di lotta, sciopero compreso.

