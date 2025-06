Il Mercato Insieme stupisce i consiglieri del Comune… ma per il suo abbandono

Il Circolo di Forza Italia di via Tor de Schiavi con A. Troili, Pasquale Ferretti e Davide Garofalo ha fatto visita al Mercato Insieme di viale della Primavera per accertarsi della reale situazione del mercato.

Lo hanno fatto il 18 giugno 2025 con i consiglieri Comunali Rachele Mussolini e Francesco Carpano che sono rimasti sbigottiti di fronte a tanto abbandono ad iniziare dalla pavimentazione, passando per i servizi igienici…s offermandosi sulla discarica di rifiuti di ogni genere a pochi metri dai banchi di vendita di generi alimentari. A fare da cicerone il presidente dell’AGS Tonino Rosato.

Il tutto in previsione dell’assestamento di bilancio del mese di Luglio dal quale ci si aspetta molto sia dalla Giunta comunale, che attraverso lo stesso sindaco Gualtieri, l’assessore Lucarelli e il presidente della commissione commercio che hanno, almeno a parole, manifestato tutto il loro interesse in merito al rilancio e ammodernamento dei plateatici mercatali.

Servono risorse certe e sicuramente non possono bastare le poche che già in passato sono state iscritte a bilancio attraverso emendamenti. L’ultimo dei quali presentato dalla consigliera Masi di FdI per un importo di 70.000 euro ma che a causa di lungaggini burocratiche non ha dopo diversi mesi ancora dotato il mercato di questo indispensabile mezzo.

Sul posto anche il presidente della Commissione commercio del V municipio Pietrosanti la cui presenza è stata sollecitata dallo stesso presidente dell’Ags Tonino Rosato. Un sopralluogo minuzioso in cui abbiamo potuto vedere sul viso dei due consiglieri comunali quelle espressioni tipiche di chi rimane sorpreso e che quasi non crede ai propri occhi.

Pavimentazione dove è quasi impossibile non cadere, operatori che fanno fatica a transitare con i carrelli per portare le merci ai propri box vendita e poi il degrado prodotto da una struttura orfana di manutenzione… e per finire una vera e propria discarica che arriva fin dentro l’uscita di sicurezza dei box auto sottostanti e frutto delle attività illecite non perseguite con fermezza dalla polizia locale nell’ultimo decennio. Nonostante gli interventi anche di polizia e soprattutto dei carabinieri della vicina Stazione di via dei Pini che hanno anche spesso interrotto traffici di materiale proveniente da furti.

Un sopralluogo quello della Mussolini e Carpano che, anche se dall’opposizione, potrebbe dare quel contributo indispensabile alla rinascita di quei luoghi che lo stesso Gualtieri e la maggioranza che lo sostiene definiscono socializzanti e aggregativi, i Mercati rionali!

A luglio il primo appuntamento per verificare se quanto affermano sono pensieri e parole il libera uscita o facenti parte di un programma serio e realizzabile, quello dell’assestamento di bilancio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.