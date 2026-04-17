Mercato moto, l’Italia frena ma resta leader: a Roma l’RC tocca quota 500 euro

Dopo anni di crescita quasi ininterrotta, il mercato delle due ruote rallenta e mostra i primi segnali di affaticamento. Nel 2025 le immatricolazioni in Italia si sono fermate a circa 332mila unità, segnando un calo del 6,1%: un’inversione di tendenza che interrompe un ciclo positivo iniziato nel 2013, fatta eccezione per la parentesi del 2020.

Un arretramento che, però, non scalfisce il primato italiano in Europa. Il nostro Paese resta il principale mercato continentale, anche grazie a una flessione molto più contenuta rispetto a quella registrata in altri grandi Paesi come Germania e Francia.

A incidere sul risultato è stato soprattutto l’effetto “fine corsa” del 2024, quando molti acquirenti hanno anticipato gli acquisti per evitare l’adeguamento alle nuove normative Euro 5+.

Assicurazioni, la vera stangata

Se le vendite rallentano, è sul fronte dei costi che si registra la vera impennata. Secondo l’ultimo report di Segugio.it, a marzo 2026 il premio medio per una polizza RC moto ha raggiunto quota 389 euro, con un aumento vicino al 15% su base annua.

Un rincaro che pesa soprattutto sui motociclisti più fedeli alle compagnie assicurative. Tra le cause segnalate c’è infatti il cosiddetto “price walking”, una pratica che tende a favorire i nuovi clienti con offerte più vantaggiose, penalizzando invece chi rinnova la polizza con aumenti progressivi.

Lazio tra le regioni più care

Il quadro si fa ancora più oneroso nel Lazio, dove il costo medio supera abbondantemente la media nazionale. Qui una polizza arriva a sfiorare i 476 euro, con un incremento annuo superiore al 16%.

A trainare verso l’alto i prezzi è soprattutto Roma, che si conferma la provincia più cara con una media oltre i 500 euro e un aumento che supera il 17% in un solo anno. Una vera e propria stangata per i centauri della Capitale.

Situazione diversa nelle altre province: Viterbo resta l’area più conveniente, con costi decisamente più contenuti, mentre Rieti registra l’incremento più moderato, riuscendo a contenere l’impatto dei rincari.

Tra passione e costi in salita

Il quadro che emerge è quello di un settore ancora solido sul fronte delle vendite, ma sempre più messo alla prova dal caro-polizze.

Una dinamica che rischia, nel medio periodo, di incidere sulle scelte dei motociclisti, soprattutto nelle aree dove mantenere una moto sta diventando un lusso sempre meno accessibile.

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