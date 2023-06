Messi a dimora tre olivi al Parco delle Valli

Un progetto ben riuscito ma soprattutto dove sono sbocciati valori importanti come la conoscenza, il divertimento, il confronto generazionale, l’amore per la natura e la voglia di un parco migliore, questa è l’iniziativa che si è svolta ieri al parco delle Valli, dove la scuola Anna Magnani del quartiere Conca D’Oro, e l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, hanno messo a dimora tre olivi.

Un progetto programmato diversi mese fa, visto la complessità organizzativa, ma soprattutto tanto impegno di Giulia ed amore verso gli alunni.

Iniziativa condivisa con le istituzioni con il quale l’associazione ha un buon rapporto, come nel sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune di Roma e l’ente RomaNatura (qui https://concadororoma.blogspot.com/2023/05/sopralluogo-congiunto-per-progetto.html la notizia) per il rilascio dell’autorizzazione e nulla osta, ma soprattutto dialogare con i tecnici per scegliere il luogo e la tipologia dell’albero.

Ricordiamo che il parco delle Valli, un parco periurbano è particolare perchè è una riserva naturale e come tale ci sono determinati aspetti legati al rispetto e gestione della biodiversità come il tipo di albero che dev’essere autoctono.

Tanti i bambini presenti, dove i volontari e soci della bellissima associazione hanno illustrato e fatto scoprire ancora di più il mondo della natura, gli alberi, gli attrezzi, l’importanza dell’albero che ricopre nella natura e nella città e tanti altri aspetti importanti.

Dopo una presentazione dell’associazione da parte di Ruggiero, mentre Andrea, Stefano e Luigi aspettavano il vivaio per la consegna dei tre olivi, si sono diretti sul luogo, dove alternandosi tra maestre, Ruggiero, Stefano e Luigi hanno fatto scoprire questo meraviglioso mondo alle future generazioni.

I bambini sono il futuro di questa città e del nostro paese ed è importante che fin da piccoli comprendono l’importanza della natura e soprattutto l’importanza degli alberi.

“Crediamo fortemente nella salvaguardia della biodiversità ma soprattutto nella sua valorizzazione, siamo nati con l’intento di fare contaminazione culturale, perchè come insegna anche Piero Angela, e tante altre persone, non si finisce mai di imparare, perché ogni iniziativa di questo tipo si sposa con i nostri ideali e soprattutto la missione della nostra associazione.

Ringrazio Giulia per averci contattato ma soprattutto di portare i bambini al parco nello scoprire gli alberi e la natura.”

Queste le parole del presidente dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS.

Le foto sono di Andrea.