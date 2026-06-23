Metro A in tilt per un guasto elettrico: mattinata di disagi per migliaia di pendolari

Un’altra mattinata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici nella Capitale. La linea A della metropolitana è rimasta parzialmente bloccata per oltre un’ora a causa di un problema alla rete elettrica che ha costretto Atac a interrompere il servizio su una delle tratte più frequentate della città.

I disagi sono iniziati poco prima delle 10, quando la circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Arco di Travertino e Termini.

Una decisione inevitabile per consentire ai tecnici di intervenire in sicurezza e individuare l’origine dell’anomalia che aveva compromesso il funzionamento della linea.

Fin dai primi minuti si sono formati rallentamenti e affollamenti nelle stazioni coinvolte, con centinaia di passeggeri costretti a cercare percorsi alternativi per raggiungere il centro città.

Per limitare l’impatto sulla mobilità, l’azienda dei trasporti ha attivato un servizio sostitutivo di autobus lungo il tratto interessato dall’interruzione.

Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici c’è quella di un malfunzionamento dell’infrastruttura elettrica che alimenta la linea.

Non si esclude neppure che le elevate temperature registrate in questi giorni possano aver contribuito a mettere sotto pressione il sistema, aumentando il fabbisogno energetico e creando criticità sulla rete.

Per oltre un’ora la situazione è rimasta sotto stretta osservazione, mentre le squadre di manutenzione lavoravano per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

L’intervento si è concluso con esito positivo poco dopo le 11, quando la circolazione è tornata progressivamente alla normalità e i treni hanno ripreso a percorrere l’intera tratta.

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