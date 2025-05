Metro A, l’allarme del macchinista: “Cento borseggiatori sul treno” e parte la caccia agli zaini

“Attenzione, ci sono cento borseggiatori a bordo”. La voce, chiara e decisa, rimbalza nell’interfono della metro A, all’altezza della stazione Termini. I passeggeri, attoniti, si guardano l’un l’altro, incerti se prendere l’annuncio come un’esagerazione ironica o un vero e proprio allarme.

Non è uno scherzo. A pronunciare la frase è stato il macchinista del convoglio, in partenza dalla fermata simbolo del nodo metropolitano romano.

Un messaggio breve, ma sufficiente a scatenare un’ondata di nervosismo tra i viaggiatori, molti dei quali diretti verso piazza San Pietro, in vista del conclave per l’elezione del nuovo Papa. In pochi secondi, si moltiplicano i gesti di controllo: mani che corrono a chiudere borse, a stringere zaini al petto, a gettare occhiate sospettose tra i sedili.

Una scena surreale, tra stupore e incredulità, che ha rapidamente fatto il giro dei social, trasformandosi in una notizia virale. “Un nuovo record”, scherza un ragazzo accanto a un gruppo di turisti americani visibilmente spaesati.

Ma l’ironia si scontra con una realtà tutt’altro che leggera: quella dei continui furti che affliggono la metropolitana romana, in particolare sulle linee che collegano le zone turistiche più frequentate della città.

Negli ultimi mesi, infatti, gli episodi di borseggio sono aumentati sensibilmente. Basta un attimo di distrazione, un vagone affollato, e il portafogli sparisce. I ladri, spesso in gruppo, agiscono con una precisione chirurgica. Turisti e residenti finiscono per essere le vittime più frequenti, spesso derubati senza neppure accorgersene.

Il macchinista, probabilmente esasperato da questa situazione, ha deciso di lanciare il suo personale grido d’allarme. Un gesto inusuale, certo, ma che ha avuto l’effetto di accendere i riflettori su una problematica troppo spesso sottovalutata.

Solo pochi giorni fa, un borseggiatore è stato trovato morto sui binari tra Anagnina e Cinecittà, investito da un treno mentre tentava di fuggire dopo un furto.

Una vicenda tragica che, insieme all’episodio dell’annuncio, racconta di un disagio profondo, di una sicurezza percepita sempre più come fragile dai cittadini.

