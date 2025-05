Travolto dalla Metro A: sospetto borseggiatore muore sui binari

Un rumore improvviso, un freno disperato, poi il buio. È finita così la corsa di un uomo, travolto da un treno della linea A della metropolitana tra le stazioni di Anagnina e Cinecittà, nella serata di sabato.

Una tragedia ancora avvolta dal mistero, su cui la Procura di Roma e la polizia stanno cercando di fare chiarezza. L’ipotesi che prende forma, ora dopo ora, è inquietante: l’uomo potrebbe essere stato un borseggiatore in fuga.

Il corpo è stato ritrovato in una posizione tale da rendere complesse le operazioni dei rilievi scientifici, protrattesi fino oltre la mezzanotte. La circolazione sulla tratta è rimasta sospesa per ore.

Nessun documento addosso, nessuna identità ancora certa. Ma un indizio pesa su tutti: vicino al cadavere, sarebbe stato rinvenuto un portafoglio che non apparteneva alla vittima.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – forse un “latinos”, come trapelato da ambienti investigativi – sarebbe entrato nei tunnel della metro da Cinecittà per sfuggire a un inseguimento. Pochi passi nei binari, poi il treno, il buio, la fine. Il resto è materia per investigatori e magistrati.

La polizia ha già acquisito le immagini di videosorveglianza delle stazioni di Anagnina e Cinecittà. Proprio da quest’ultima arriverebbero i primi elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, la procura ha disposto l’autopsia sul corpo, anche per cercare di risalire all’identità dell’uomo.

L’episodio si inserisce in un clima già teso. Appena 24 ore prima, venerdì, un borseggiatore era riuscito a fuggire in una delle gallerie sempre della Metro A.

Anche in quel caso il servizio fu interrotto, seppur per meno tempo. Il sospetto è che la metropolitana romana, nei suoi punti più bui e meno accessibili, stia diventando un rifugio – o una via di fuga – per ladri e borseggiatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.