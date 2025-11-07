Metro B verso Castel di Leva, il Campidoglio dice sì

Un passo in avanti verso il potenziamento della rete metropolitana di Roma.

Il Campidoglio ha approvato la mozione per estendere la metro B fino a Castel di Leva, un atto che impegna il sindaco Roberto Gualtieri e la giunta ad avviare le procedure per la progettazione del prolungamento della linea, oggi ferma al capolinea Laurentina.

Un’infrastruttura considerata strategica per il quadrante sud della Capitale, dove la popolazione è cresciuta rapidamente negli ultimi anni ma i collegamenti pubblici restano scarsi.

D’Amato: “Un segnale politico importante”

A esprimere soddisfazione è il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato:

“L’approvazione della mozione, presentata dai nostri consiglieri Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, è un segnale politico molto importante in risposta ai tagli del ministro Salvini. Si raccoglie un’istanza reale dei territori e di Azione Roma, che sabato sarà in piazza per un sit-in alla metro Laurentina”.

D’Amato ha poi ringraziato la maggioranza capitolina e il sindaco per il sostegno:

“Lavorare per potenziare le linee della metro a Roma è un investimento per il futuro. Azione si sta battendo non solo per il prolungamento a sud, ma anche per la realizzazione della linea D nel quadrante nord-est. Ora chiediamo che il Parlamento, nella discussione sul bilancio, rifinanzi le opere tagliate dal ministro Salvini”.

Il primo passo di un percorso lungo

L’approvazione della mozione rappresenta soltanto l’inizio dell’iter. Il Campidoglio dovrà ora individuare le risorse economiche e avviare la fase di progettazione preliminare.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il traffico sulla via Laurentina e offrire ai residenti di Castel di Leva, Trigoria e Fonte Laurentina un collegamento rapido e sostenibile con il resto della città.

