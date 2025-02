Metro C, apre la parte nord della carreggiata di via dei Fori Imperiali

Cambia l’assetto del cantiere della stazione Colosseo/Fori Imperiali della linea C, avviato nella primavera del 2013 e condotto per fasi successive e modulari senza mai interrompere il traffico veicolare: a partire da mercoledì 19 febbraio anche la parte nord della carreggiata di via dei Fori Imperiali (lato clivo di Acilio, da via del Tempio della Pace a piazza del Colosseo) sarà aperta al pubblico. I lavori in corrispondenza del lato sud della strada carrabile sono terminati invece lo scorso 23 dicembre.

È inoltre imminente la realizzazione dei nuovi semafori per gli attraversamenti pedonali in corrispondenza di piazza del Colosseo, anch’essi da installare per fasi in modo da non interrompere il traffico veicolare.

Sono in via di conclusione le attività nelle altre aree limitrofe e all’interno della stazione/museo, facente parte della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, da San Giovanni a Colosseo/Fori Imperiali.

L’intera tratta, comprendente anche la stazione/museo Porta Metronia, sarà consegnata dal contraente generale al committente Roma Metropolitane questa estate dopo i necessari collaudi.

L’apertura al pubblico avverrà dopo la fase di pre-esercizio da parte dell’esercente Atac finalizzata a ottenere le necessarie autorizzazioni per l’avvio del servizio.

