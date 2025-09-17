Metro C, le talpe scaldano i motori: dal 2026 al via lo scavo tra Clodio e Farnesina

Roma nord si prepara a cambiare volto. Le talpe della metro C, gigantesche macchine da scavo, entreranno in azione nel 2026 per aprire le gallerie della nuova tratta T1, da Clodio a Farnesina.

Un passo avanti che diventa concreto con la pubblicazione, da parte di Roma Metropolitane, dell’avviso sugli espropri – per lo più temporanei – dei terreni destinati a ospitare i cantieri.

Un atto che segna l’inizio vero e proprio della corsa verso il futuro. Già da marzo i tecnici sono al lavoro con i sondaggi preliminari, indispensabili per definire il progetto definitivo, che dovrà essere pronto entro la fine del 2025. Solo allora le talpe potranno calarsi nel sottosuolo e cominciare a scavare le nuove gallerie.

Il progetto prevede due nuove fermate: Farnesina, destinata a diventare il nuovo capolinea, e Auditorium. Ma la sfida non finisce qui: in parallelo partiranno i lavori della tratta T2, da Clodio/Mazzini fino a Venezia, cuore pulsante della città.

Un cronoprogramma che guarda lontano, con il completamento fissato al 2036, tre anni dopo l’inaugurazione della futura stazione-museo di piazza Venezia.

Per i residenti del quadrante nord, la convivenza con i cantieri sarà lunga ma graduale: le aree operative verranno aperte a fasi, così da limitare l’impatto sulla viabilità.

Nel frattempo la metro C continua a fare prove generali. Sono in corso i test per le stazioni Colosseo e Porta Metronia, con il servizio che fino al 13 ottobre subirà modifiche: chiusure nei weekend e corse ridotte la sera.

Il percorso è tracciato: dopo anni di attese e rinvii, la metro C si prepara a scrivere un nuovo capitolo della mobilità capitolina. E questa volta, con le talpe pronte a mordere il terreno, il futuro sembra davvero più vicino.

