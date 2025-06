Metro C, modifiche e limitazioni fino a settembre

Proseguono i lavori della linea C della metropolitana. Dopo il week end di chiusura completa, il servizio oggi e mercoledì sarà regolare e senza limitazioni serali.

Fino al 4 luglio invece i treni saranno attivi fino alle 21 circa, con ultime partenze alle 20.30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni. A seguire, il servizio sarà garantito in superficie dalle navette bus MC (San Giovanni–Casilina–Pantano) e MC3 (San Giovanni–Parco di Centocelle).

Una nuova chiusura h24 della linea C è in programma per sabato 5 e domenica 6 luglio. Dal 7 al 20 luglio, il servizio riprenderà con le consuete limitazioni serali e lo stop alle 21.

Dal 21 al 27 luglio è prevista un’intera settimana di sospensione del servizio. Dal 28 luglio al 4 agosto, invece, il servizio tornerà regolare: le ultime corse saranno alle 23.30 dalla domenica al giovedì e all’1.30 nelle serate del venerdì e del sabato.

Nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto torneranno le limitazioni serali. Dall’8 al 10 agosto servizio regolare. Dall’11 al 14 agosto di nuovo interruzione serale alle 21 con bus sostitutivi MC e MC3. Dal 15 al 24 agosto il servizio sarà regolare, con ultime corse alle 23.30 nei giorni feriali e all’1.30 nel fine settimana.

Dal 25 al 29 agosto tornerà la limitazione serale. Il 30 e 31 agosto è prevista una nuova chiusura totale.

Dal 1° al 7 settembre servizio regolare, mentre dall’8 al 14 settembre la linea sarà chiusa per un’intera settimana.

Dal 15 al 19 settembre il servizio sarà di nuovo attivo senza limitazioni. Seguirà una nuova chiusura nel fine settimana del 20 e 21 settembre. A partire dal 22 settembre, la linea C tornerà a funzionare regolarmente.

