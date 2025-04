Metro C, orario regolare fino al 4 maggio

Dal 19 aprile al 4 maggio la linea C della metropolitana torna al suo orario consueto. Viene infatti sospesa la limitazione serale, introdotta per consentire i lavori di prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo.

La sospensione è stata prevista in occasione delle festività pasquali, dei ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, del Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni e delle giornate giubilari dedicate ad adolescenti, persone con disabilità e lavoratori.

In questo periodo, la linea C seguirà quindi gli stessi orari delle altre metropolitane:

– dalla domenica al giovedì: ultime corse dai capolinea alle 23:30

– venerdì e sabato: ultime corse dai capolinea all’1:30 di notte

Informazioni aggiornate atac.roma.it

