Metro C, piazza Venezia: Salvini visita il cantiere, fine dei lavori entro il 2033

Un museo sotterraneo nel cuore di Roma, con centinaia di operai, ingegneri e archeologi al lavoro giorno e notte: è questo il cantiere della stazione Venezia della Metro C, visitato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“La stazione sarà pronta entro il 2033, forse nel settembre dell’anno precedente. Le tratte T1 e T2, con cantieri previsti dal 2026, entreranno in servizio nel 2036”, ha spiegato Andrea Sciotti, responsabile del progetto per Roma Metropolitane.

Salvini ha voluto sottolineare l’impegno quotidiano dei lavoratori: “Ogni giorno ci sono 100 persone che scavano, con temperature estive che rendono il lavoro ancora più duro. L’obiettivo è togliere 400.000 auto dalle strade di Roma”.

Ma il progetto non è solo infrastruttura: “Questa non sarà una fermata, sarà un museo sotterraneo. Dagli scavi emergono palazzi, negozi e abitazioni romane e medievali. È un lavoro che richiede pazienza, ma chi passa davanti al cantiere deve sapere che dietro quei cancelli c’è un impegno enorme”.

La visione completa? “Entro il 2036 la Metro C arriverà allo Stadio Olimpico, alla Farnesina e a Roma Nord. Per i romani sarà un vero cambio di passo, con un impatto incredibile sulla mobilità urbana”. sottolinea il ministro Salvini.

