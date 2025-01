Metro C: San Giovanni-Colosseo, dal 7 gennaio nuova fase lavori

Metro C, inizia la nuova fase dei lavori relativa al prolungamento da San Giovanni al Colosseo, che consentirà anche lo scambio con la metro B.

Gli interventi, coordinati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale, prendono il via il 7 gennaio e andranno avanti fino alla fine di giugno.

Durante questa fase, l’ultima corsa dei treni della linea C sarà alle 20:30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni, poi i treni verranno sostituiti dalle linee bus MC Express (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

Le linee bus sostitutive sono attive dalla domenica al giovedì sino alle 23:30 e al venerdì e al sabato sino alle ore 1:30.

Sul sito ATAC i dettagli del servizio bus serale sostitutivo.

