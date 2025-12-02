Metro C, slitta l’apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia: inaugurazione rinviata al 16 dicembre

Un altro piccolo slittamento, tre giorni appena, ma abbastanza per far ripartire il conto alla rovescia.

L’apertura al pubblico delle nuove stazioni Porta Metronia e Colosseo della metro C non avverrà più sabato 13 dicembre, ma martedì 16.

Il motivo del rinvio? Non problemi tecnici, come spesso accaduto in passato, ma una questione di agende. Per l’inaugurazione delle due stazioni-museo, infatti, Campidoglio e Governo vogliono essere presenti al completo: il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura, saranno le figure istituzionali chiamate a tagliare simbolicamente il nastro. Un coordinamento non semplice, che ha spostato tutto di tre giorni.

A chiarire la data definitiva è stato direttamente Gualtieri, durante la conferenza sul piano mobilità natalizio:

“L’inaugurazione delle due nuove fermate della linea C dipende dalla disponibilità del Governo. La data effettiva è stata quindi fissata per il 16 dicembre”, ha spiegato il primo cittadino.

Il 16 dicembre, quindi, Roma entrerà ufficialmente (almeno si spera) in una nuova fase della sua mobilità sotterranea, aggiungendo due nodi fondamentali a una linea che punta dritto verso il cuore archeologico della Capitale.

