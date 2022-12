Metro C, sopralluogo al cantiere Colosseo

All’indomani della definitiva approvazione della variante Fori Imperiali il sindaco, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’assessore capitolino alla Mobilità e la commissaria straordinaria del Governo per la metro C di Roma si sono recati in sopralluogo al cantiere della stazione metro C Colosseo.

Ecco quanto è emerso dalla visita al cantiere: la stazione di Porta Metronia dovrebbe entrare in funzione a ottobre 2024 e la stazione Colosseo all’inizio del 2025, con piena operatività da febbraio. I cantieri procedono regolarmente. Il Ministero smonterà il cantiere su via dei Fori Imperiali nel 2024, con un primo ripristino dell’area. Quello definitivo sarà invece compito del Campidoglio.

Nel complesso, i lavori della tratta T3 San Giovanni-Colosseo si concluderanno a fine 2024 e la tratta stessa sarà attivata nel primo semestre del 2025. La piena attivazione sarà preceduta da una fase di pre-esercizio e dalle autorizzazioni previste.

Quanto alla stazione Venezia: apertura del cantiere e spostamento dei sottoservizi previsti per il primo semestre 2023. Previsione per l’intera linea: tratta completata, fino alla stazione Farnesina, nel 2032.