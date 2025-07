Metro C, stop ai test durante il Giubileo dei Giovani: servizio regolare

Una settimana di respiro per i pendolari della metro C di Roma. Dopo giorni di chiusura totale e corse sostituite da bus, il servizio tornerà regolare dal 28 luglio al 4 agosto, in concomitanza con il Giubileo dei Giovani.

La decisione arriva per garantire il massimo della mobilità in una settimana che si preannuncia ad alta intensità per il trasporto pubblico romano, con l’arrivo di migliaia di giovani da tutto il mondo nella Capitale.

I lavori per le nuove stazioni vanno avanti, ma si prenderanno una pausa strategica. Da mesi, infatti, Atac e Roma Metropolitane sono impegnate nei test per completare il prolungamento della linea C, con l’apertura attesa delle due nuove fermate: Porta Metronia e Colosseo, quest’ultima destinata a diventare il nuovo capolinea della linea verde.

L’obiettivo resta ambizioso: aprire entro ottobre, massimo novembre. Per riuscirci, è stato necessario programmare interruzioni frequenti, chiusure anticipate e stop prolungati, tutti finalizzati a consentire le prove tecniche e gli adeguamenti impiantistici richiesti per il nuovo tratto.

Ma il calendario si adatta agli eventi della città. La settimana del Giubileo dei Giovani impone una sospensione temporanea dei test e una piena operatività della linea: un ritorno alla normalità che durerà dal 28 luglio al 4 agosto. Poi, via di nuovo con interruzioni e lavori, nella corsa finale verso l’inaugurazione.

I romani e i turisti, intanto, potranno contare su una settimana senza disagi, in un’estate che sta mettendo alla prova pazienza e mobilità. Un piccolo sollievo, in attesa di vedere finalmente completato uno dei tratti più attesi della rete metropolitana della Capitale.

