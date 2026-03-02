Metromare, sopralluogo ai cantieri: Torrino-Mezzocammino e Giardino di Roma

«Queste opere non sono solo cantieri, sono risposte a territori che hanno aspettato troppo a lungo», ha dichiarato Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale.

Il sopralluogo ha servito a dissipare i dubbi sui rallentamenti dei mesi scorsi, legati soprattutto a complesse interferenze tecniche nel IX Municipio.

Il nodo dell’alta tensione risolto

A Torrino-Mezzocammino, i lavori avevano subito una battuta d’arresto per la necessità di spostare un cavo dell’alta tensione. Una fase critica che, secondo quanto riferito dai tecnici di Astral, è stata risolta.

I cantieri sono ora pienamente operativi con un obiettivo chiaro: fine lavori entro il primo trimestre del 2027. A questa data andranno poi sommati i tempi tecnici per i collaudi e la messa in esercizio definitiva.

Parcheggi e accessibilità: il piano

Il progetto non si ferma alle banchine. Per la stazione di Torrino-Mezzocammino è già pronto il piano per un nuovo parcheggio di scambio da 200 posti auto, che ha già ottenuto il via libera della Sovrintendenza.

Il Campidoglio è ora in attesa dell’integrazione dei fondi da parte dell’Ufficio del Commissario Straordinario per far partire la gara d’appalto.

Più semplice la situazione a Giardino di Roma, dove il parcheggio è già esistente e non richiederà ulteriori investimenti strutturali.

Oltre il ferro: l’intermodalità

La sfida lanciata dall’amministrazione è quella di non creare delle “stazioni cattedrale” nel deserto.

Accessibilità totale: A Mezzocammino sono confermati ascensori e passerelle pedonali per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Trasporto di superficie: Il piano prevede un potenziamento delle linee bus circolari per collegare le nuove stazioni con l’interno dei quartieri limitrofi, rendendo l’auto privata solo una delle opzioni possibili.

Le due stazioni, inserite ufficialmente tra le opere del Giubileo, rappresentano il test di affidabilità per la nuova gestione della Metromare

. «Il nostro compito è vigilare perché tempi e impegni vengano rispettati», ha chiosato Zannola, promettendo nuovi sopralluoghi periodici per monitorare l’avanzamento dei lavori.

