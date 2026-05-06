Metromare, svolta per il nuovo deposito di Ostia: Gualtieri firma la deroga, Astral pronta al cantiere

Dopo anni di attese e passaggi amministrativi, il progetto per il nuovo polo manutentivo della Metromare compie un passo decisivo.

Con un’ordinanza firmata il 30 aprile dal sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, è stata approvata la variante urbanistica che sblocca definitivamente l’intervento. Un’infrastruttura da 58 milioni di euro destinata a sorgere a Lido Centro e a ridisegnare la gestione tecnica della linea.

Un’area da reinventare

Il progetto, curato da Astral, riguarda un’area oggi utilizzata come deposito e scalo merci, che sarà completamente trasformata. L’obiettivo è realizzare un hub moderno per la manutenzione dei convogli, esteso su circa 37mila metri quadrati.

Prevista l’elettrificazione dei binari e la creazione di nuovi spazi per la manutenzione ordinaria, insieme a una grande officina attrezzata con più linee di lavorazione e sistemi avanzati per interventi tecnici complessi. A completare il complesso, edifici dedicati alla logistica, agli uffici e alla gestione operativa.

I tempi e le risorse

Il finanziamento arriverà dai fondi FSC e sarà articolato in due fasi. La prima, prevista nel 2026, riguarderà gli interventi più urgenti – tra cui armamento, segnalamento ed elettrificazione – con uno stanziamento iniziale di circa 2 milioni di euro. A seguire, la seconda fase porterà alla realizzazione completa delle strutture, grazie ai restanti 56 milioni.

Un tassello del rilancio

Per la Regione, il nuovo impianto rappresenta un elemento chiave nel piano di rilancio della linea. L’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera ha sottolineato come la possibilità di effettuare manutenzioni direttamente sul posto consentirà di ridurre tempi e costi operativi.

Sulla stessa linea anche Giuseppe Simeone, che inserisce l’opera in un più ampio programma di ammodernamento, già avviato con il rinnovo dell’infrastruttura e degli impianti lungo la tratta.

I benefici per i pendolari

Oggi la carenza di strutture adeguate per la manutenzione rappresenta uno dei principali punti critici della linea. I convogli, spesso costretti a lunghi fermi o a trasferimenti verso altri impianti, incidono sulla regolarità del servizio.

Con il nuovo deposito a Lido Centro, i treni – inclusi quelli più recenti introdotti da Cotral – potranno essere gestiti direttamente sul territorio. L’obiettivo è chiaro: ridurre i guasti, limitare le cancellazioni e migliorare l’affidabilità complessiva della Metromare.

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