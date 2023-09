Migliora il servizio della ferroviaria nazionale e regionale Viterbo – Cesano – Ostiense

Dal 26 settembre 2023 i disservizi della linea ferroviaria nazionale e regionale Viterbo – Cesano – Ostiense, che vanno avanti dal mese di luglio, sembrano essere parzialmente migliorati ma come riferisce il presidente del XV Municipio Daniele Torquati “non risulta ancora sufficiente”.

“Chiediamo maggiore chiarezza sulle cancellazioni delle corse che, seppur in misura ridotta, continuano a verificarsi anche in queste ore e soprattutto un maggiore protagonismo e una migliore condivisione della Regione Lazio che in questa prima fase ha trascurato la problematica, dimenticandosi in un primo momento il coinvolgimento di Roma e dei suoi Municipi, sui quali insistono gran parte delle 28 stazioni della linea.

Continueremo a mantenere alta l’attenzione, dando – conclude Torquati – come sempre il nostro contributo come amministrazione municipale”.

Nelle foto il presidente del XV municipio insieme alla troupe di Buongiorno Regione del TGR della Rai.