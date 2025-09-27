Mistero a Fiumicino: uomo accoltellato al fianco nella notte

Una notte di violenza e mistero ha attraversato la Capitale e i comuni limitrofi tra venerdì 26 e sabato 27 settembre.

A Fiumicino, lungo la riva destra del Tevere, un uomo di 43 anni è stato trovato ferito a coltellate tra via della Torre Clementina e via del Canale. Erano circa le 2:00 quando il 112 ha ricevuto la chiamata e gli agenti del commissariato di Fiumicino sono immediatamente intervenuti.

Il ferito, residente in zona, è stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia. Nonostante le ferite, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta il mistero su quanto accaduto: l’uomo, ascoltato dagli inquirenti, non ha saputo fornire indicazioni utili.

La polizia ha informato il magistrato di turno della procura di Civitavecchia, aprendo un fascicolo per chiarire dinamica e movente dell’aggressione.

Non lontano da lì, a Roma, nella zona di Massimina, la notte era già iniziata nel segno della violenza. Due uomini, di 44 e 24 anni, sono stati trovati in strada con ferite d’arma da taglio.

Secondo i primi riscontri, gli accoltellamenti potrebbero essere collegati a una lite esplosa poco prima in un bar della zona, degenerata in un episodio con spari e aggressioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.