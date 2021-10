Mistica: alla ricerca del bosco… che non c’è

Stamattina siamo tornati nell’area a cura nella disponibilità del Gruppo Federici in Località Mistica a ridosso della Prenestina bis, dove l’attuale ex Sindaca di Roma Virginia Raggi portava avanti una iniziativa definita di Forestazione urbana.

Ovviamente un progetto solo apparentemente lodevole in quanto fatto in piena campagna elettorale tesa ad autosponsorizzarsi e a portare acqua al mulino della candidata grillina alla Presidenza municipale. Una iniziativa a cui parteciparono associazioni ambientalistiche appena costituite, alcuni volontari e due ex Ministri come Pecoraro Scanio e Bianchi letteralmente folgorati sulla ricca e appetitosa strada della Transizione Ecologica.

Come già avevamo maliziosamente anticipato nel precedente sopralluogo, davanti l’obiettivo del nostro iPhone è apparso il nulla. Solo pezzetti di canna a indicare che lì accanto potrebbe un giorno esserci un improbabile bosco. Di sicuro comunque, non su area pubblica.

Trattasi di una iniziativa che tra l’altro non ha certamente portato bene alle promotrici visto che entrambe sono state sonoramente bocciate. Adesso non ci rimane che vigilare sui progetti degli ex ministri che non hanno nascosto il loro interessamento ad occuparsi di progetti e finanziamenti Europei sulla Transizione Ecologica!

IL VIDEO

https://www.facebook. com/moriconiale/videos/ 181545967481131/