Mistica, mon amour

“La Strada Giusta” è il motto che ha accompagnato la vittoriosa campagna elettorale del Presidente Mauro Caliste. Il motto che viene ripetuto come un mantra ad ogni cosa che si annuncia, si mette in programma e infine si realizza. A me piace. Purtroppo qualcuno sul parco di Mistica non sembra proprio che abbia imboccato quella “Strada Giusta” e non mi sembra che dia segnali che lascino presagire che sia intenzionato a percorrerla.

Sabato 9 aprile, approfittando della presenza del Sindaco Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa di volontariato presso il Parco Madre Teresa di Calcutta, l’ho invitato davanti al Presidente Caliste a prestare attenzione a due, al momento, grossi problemi.

Uno è stato il sequestro della LPG di via Casilina 700, una attività di rimessaggio Camper che insiste su circa 3.800 mq del Parco di Centocelle fin dai tempi che l’area era di proprietà del Demanio militare. Un’attività fiore all’occhiello di questo genere di attività e conosciuto praticamente in tutta Europa. Un’attività che ha anche portato nelle casse comunali qualche centinaio di migliaia di euro per Tassa di Soggiorno e anche di più per l’acquisto di Titoli di viaggio presso Atac.

L’altro problema che ho segnalato è alla Mistica dove un vero e proprio sopruso è stato fatto ai danni del Maneggio (dove tra l’altro si fa Pet Terapia con ottimi risultati) a cui, ritengo arbitrariamente, gli è stata tolta l’acqua captata da un pozzo artesiano da sempre esistente nel Parco. Per l’acqua tolta agli animali abbiamo segnalato il problema anche a Rai3 che ne ha fatto un servizio andato in onda nella trasmissione BuongiornoRegione e in cui è intervenuto lo stesso presidente del Municipio, ma dell’acqua finora non si è vista neppure una goccia. Anzi sembrerebbe che quell’acqua zampillerà in una fontana a cascata realizzata in questi giorni all’interno dell’attività confinante al Maneggio.

Come detto il Sindaco non poteva dare nessun tipo di risposta. Sul problema posto è però intervenuta la Presidente della Commissione Patrimonio che ha garantito un passaggio del problema in Commissione, la quale valuterà se possa essere fatta anche sul posto.

Sabato al Parco Madre Teresa di Calcutta era presente anche il Consigliere Comunale Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente, che sta programmando una seduta con all’OdG le problematiche di Mistica.

Ecco questa è una delle strade giuste da percorrere nel Municipio V. Fare presto!