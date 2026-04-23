Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta a luglio: caos tecnico

I motori digitali delle assicurazioni si sono inceppati. Quello che doveva essere il “D-Day” per la regolarizzazione dei monopattini elettrici, fissato per il prossimo 17 maggio, è stato ufficialmente rimandato.

La decisione è arrivata dopo l’allarme lanciato dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che ha ammesso l’impossibilità tecnica di far dialogare i propri sistemi informatici con quelli della Motorizzazione Civile in tempi così brevi.

Il nodo dei dati: perché i sistemi sono fermi

Il problema non è normativo, ma puramente tecnico. Per emettere una polizza RC, le compagnie hanno bisogno di un flusso costante di dati tra la nuova “Piattaforma Monopattini” della Motorizzazione e la banca dati SITA dell’Ania.

Al momento, questo “ponte” digitale non è ancora pienamente operativo. Senza la certezza dei dati (targa e identificativi del mezzo), le assicurazioni non possono generare i contratti. Da qui la necessità di una circolare congiunta dei ministeri per concedere una finestra di tempo fino al 16 luglio.

Targa e Casco: cosa resta obbligatorio

Attenzione però: la proroga riguarda solo l’assicurazione. Per il resto, il Codice della Strada non fa sconti:

Il Casco: Già obbligatorio per tutti dal 14 dicembre 2025. Chi circola senza rischia sanzioni pesanti.

La Targa: Il termine del 17 maggio 2026 rimane (salvo ulteriori avvisi) la data limite per applicare il contrassegno metallico sul retro del mezzo. Un’operazione che costa ai cittadini circa 33 euro tra versamenti e diritti di motorizzazione.

Un mercato in attesa

A Roma, dove la sharing mobility è diventata una colonna portante degli spostamenti brevi, lo slittamento permette alle aziende di gestire con meno affanno la flotta. Per i privati, invece, si apre una finestra utile per valutare le offerte che, si spera, diventeranno competitive una volta risolti i problemi dei server.

Il rischio, tuttavia, resta dietro l’angolo: se entro il 16 luglio il dialogo tra i cervelloni elettronici di Stato e Assicurazioni non sarà fluido, si profilerà un nuovo ingorgo burocratico nel pieno dell’estate romana.

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