Montagnola, il progetto da 100 milioni: nuove case, un parco pubblico e un museo per la Polizia

Dopo vent’anni di immobilismo, qualcosa finalmente si muove a piazzale dei Caduti della Montagnola.

Il deposito Ama, da tempo in condizioni di degrado, lascerà spazio a un’ampia riqualificazione urbana: nuove residenze private, un parco pubblico, parcheggi sotterranei e persino un museo dedicato alle auto storiche della Polizia di Stato.

Un intervento ambizioso, dal valore di 100 milioni di euro, che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato a inizio febbraio con la promessa di trasformare completamente l’area.

A disegnare il futuro volto della Montagnola sarà un concorso internazionale di architettura, una scelta che punta a garantire una progettazione di qualità.

E nel municipio VIII, l’entusiasmo è palpabile. Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio, lo dice chiaramente: “Dopo vent’anni di stallo, si è finalmente sbloccata una delle situazioni più complesse del nostro territorio.”

Eppure, dietro l’entusiasmo, si intravede anche una certa prudenza. Perché se è vero che la demolizione degli edifici fatiscenti è un passo avanti, il municipio chiede che il progetto vada oltre la semplice costruzione di nuove abitazioni.

Un progetto che deve restituire spazi alla città

Ciaccheri lo ribadisce con forza: la riqualificazione non può limitarsi a edificare nuove residenze. Il vero obiettivo è ricucire il tessuto urbano e restituire alla comunità spazi di incontro e socialità.

“Seguiamo da vicino il progetto perché vogliamo garantire che il concorso restituisca un’area aperta ai cittadini,” spiega. Il nodo cruciale è proprio la connessione tra il piazzale e l’area oggi occupata dal deposito, uno spazio che, se progettato nel modo giusto, potrebbe diventare un luogo di aggregazione.

La visione del municipio è chiara: parchi pubblici, aree attrezzate e spazi di socialità devono essere una parte fondamentale del progetto. Un’esigenza sentita soprattutto dai più giovani, che nel quartiere hanno poche opportunità di aggregazione.

Non solo case: la richiesta di servizi sanitari per il quartiere

Ma non basta. Tra le richieste del municipio c’è anche quella di destinare una parte dell’area a servizi socio-sanitari, un’esigenza che, secondo Ciaccheri, non può più essere ignorata: “Nel quadrante mancano servizi di prossimità. Inserire un presidio sanitario sarebbe fondamentale per rispondere ai bisogni del territorio.”

E c’è un altro aspetto su cui il municipio insiste: il coinvolgimento dei residenti. Ama si è detta disponibile a organizzare incontri pubblici e Ciaccheri si augura che queste occasioni non siano solo formali, ma servano a raccogliere le vere necessità della comunità.

Un punto in particolare merita attenzione: il futuro delle nuove strutture residenziali. La delibera capitolina lascia aperte due possibilità: uno studentato o un social housing per anziani. Due progetti molto diversi, che avranno un impatto importante sul quartiere.

“Questa scelta non può essere calata dall’alto. È indispensabile confrontarsi con i cittadini per capire quali siano le priorità reali,” sottolinea Ciaccheri.

Mobilità e controllo: il Municipio chiede chiarezza

Accanto alle richieste di carattere sociale, il municipio pretende anche trasparenza e controllo. Per questo ha avanzato la richiesta di un cronoprogramma dettagliato che illustri ogni fase del progetto e garantisca strumenti di monitoraggio per seguire l’avanzamento dei lavori.

Un altro tema delicato è quello della viabilità. Con l’aumento dei residenti previsto dalle nuove costruzioni, sarà necessario ripensare i collegamenti e potenziare il trasporto pubblico locale.

“Non possiamo permetterci di aumentare la popolazione del quartiere senza un piano per la mobilità. Serve una revisione della viabilità e dei trasporti per evitare che il traffico diventi insostenibile,” avverte il minisindaco.

Un futuro tutto da scrivere per la Montagnola

Il progetto da 100 milioni segna l’inizio di una nuova fase per piazzale dei Caduti della Montagnola. Dopo anni di abbandono, l’area si prepara a diventare un polo residenziale e culturale, ma il percorso è ancora lungo e denso di incognite.

Nel frattempo, il municipio VIII resta con gli occhi puntati sul progetto. Perché il vero obiettivo, come ripete Ciaccheri, è costruire una città che risponda ai bisogni reali delle persone, e questo potrà avvenire solo attraverso un confronto costante con chi il quartiere lo vive ogni giorno.

