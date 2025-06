Monte Mario brucia ancora, incendio sulla collina. Alta colonna di fumo in cielo

Una colonna di fumo alta e inquietante, visibile da chilometri di distanza. La Capitale ha tremato di nuovo: un incendio è divampato questa mattina sulla collina di Monte Mario, nella zona di via Trionfale, all’altezza di viale Cavalieri di Vittorio Veneto.

Le fiamme hanno preso forza rapidamente, alimentate da fogliame secco e sterpaglie, complice una giornata calda e ventilata. L’allarme è scattato poco dopo le 10:00, quando i residenti hanno cominciato a segnalare un odore acre e il denso fumo nero che saliva tra gli alberi.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero antincendio per contenere le fiamme dall’alto. Il rogo, che si è sviluppato vicino alla zona residenziale di Villa Miani, ha richiesto la chiusura temporanea della Panoramica, in entrambe le direzioni.

A gestire la viabilità gli agenti del I Gruppo Prati della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area, impedendo il transito e allontanando curiosi e residenti preoccupati.

Non è la prima volta che Monte Mario brucia. L’estate scorsa, proprio in questa zona, un altro devastante incendio aveva colpito la riserva naturale, mettendo a rischio biodiversità e habitat.

Allora, a scatenare il fuoco fu un fornelletto utilizzato da un senzatetto, in una delle tante aree dove in passato sono stati sgomberati insediamenti abusivi e tendopoli.

Anche oggi, pur non essendo ancora chiara l’origine dell’incendio, la paura è tornata, riaccendendo il dibattito su sicurezza, sorveglianza e degrado ambientale in uno dei polmoni verdi più preziosi e fragili di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.