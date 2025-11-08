Monte Mario: niente fondi, così la pineta della scuola Leopardi chiude. I genitori lanciano raccolta firme

Le porte della pineta della scuola “Giacomo Leopardi” a Monte Mario, sono rimaste sbarrate.

Da giovedì 5 novembre, l’area verde — all’interno del Sistema delle Aree Naturali Protette di Roma — non è più accessibile agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. Parco della Vittoria.

La decisione del Municipio I di Roma Capitale è stata motivata da questioni di sicurezza: alcune alberature, recentemente censite dai tecnici, necessitano di interventi.

Il problema principale? Mancanza di fondi straordinari per la manutenzione, che ha reso impossibile procedere con i lavori.

Una scelta che ha suscitato immediata reazione da parte dei genitori, riuniti nell’Associazione “Noi della Leopardi”, da tempo impegnata nella tutela della pineta, fulcro dei progetti di educazione all’aperto promossi dalle scuole.

“La manutenzione del verde scolastico non può dipendere da fondi straordinari: è un’attività ordinaria e necessaria”, denunciano i genitori.

L’attenzione era già alta dopo la caduta di un albero il 23 ottobre, fortunatamente senza feriti. La delibera municipale sottolinea anche l’abbattimento di circa quaranta alberi compromessi, effettuato senza alcuna comunicazione preventiva alle famiglie.

“Vogliamo sapere in quali condizioni di sicurezza siano state svolte queste operazioni e quando potremo tornare a vedere la pineta aperta”, scrivono i genitori.

In attesa di risposte concrete, l’Associazione ha lanciato una raccolta firme online per chiedere riapertura in sicurezza e la piantumazione di nuovi alberi, in vista del Progetto Piantumazione Roma Capitale 2026.

