Montefiascone ospita la V edizione del Festival dell’ecologia integrale

Prende il via a Montefiascone il Festival dell’ecologia integrale “Cambiamento e sostenibilità dell’ecologia integrale” , promosso dall’associazione Rocca dei Papi.

Quattro giorni, dal 19 al 22 giugno, con un ricco calendario di incontri, eventi, mostre e conferenze che intrecciano ambiente, spiritualità, cultura e scienza.

Il Festival si ispira alla visione dell’ ecologia integrale, lanciata da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’ , e si collega al tema del Giubileo 2025 Porte aperte alla speranza con un sottotitolo coerente con i percorsi precedenti: Cambiamento e sostenibilità . Un’iniziativa che vuole stimolare riflessioni profonde sul rapporto tra uomo, ambiente e società, proponendo una visione armonica e sostenibile del futuro.

«Sono cinque anni che si tiene questa manifestazione per riproporre e approfondire l’enciclica Laudato Sì sulla casa comune che proprio dieci anni fa Papa Francesco ha donato alla chiesa e all’umanità » afferma Monsignor Fabio Fabene , fondatore ed ideatore del Festival. «Montefiascone con il suo ampio panorama sulla Valle del lago di Bolsena, il mare Tirreno, gli Appennini, il monte Terminillo, tutto racchiuso dai monti Amiata e Cimino, è il luogo ideale per contemplare e riflettere sulla bellezza del creato. Questa posizione geografica ha portato l’associazione Rocca dei papi a proporre l’Ecologia integrale che vuol dire considerare le ricchezze del territorio, la salvaguardia della nostra casa comune che è il creato, ma anche essere attenti al progresso degli uomini in modo che la nostra umanità sia veramente una sola famiglia. Il tema scelto per questa edizione è Porte aperte alla speranza che riecheggia quello del Giubileo e dobbiamo veramente aprire le porte del nostro cuore per poter camminare insieme».

Obiettivi del festival

Nato per promuovere un dialogo tra spiritualità, scienza, arte e cittadinanza, il Festival si svolgerà nei luoghi più significativi e suggestivi di Montefiascone, trasformando la città in un laboratorio culturale a cielo aperto. Lo slogan “Porte aperte alla speranza” vuole essere un invito ad accogliere nuove prospettive e costruire insieme un futuro più equo, sostenibile e solidale.

«Montefiascone – sostiene Mario Morcellini, Presidente dell’associazione “Rocca dei Papi”, già Prorettore di Sapienza Università Roma – si prepara ad accogliere cinque giorni intensi di incontri, riflessioni e testimonianze all’insegna dell’ecologia integrale, un concetto ispirato al messaggio di Papa Francesco a dieci anni dall’enciclica Laudato si’. Tre le parole chiave che guidano l’edizione di quest’anno: ecologia, sostenibilità e cura del creato, delle relazioni e delle periferie. Ogni giornata sarà dedicata a un tema specifico, con ospiti di rilievo del mondo dell’informazione, della cultura e della scienza. Stiamo assistendo a un nuovo momento di attenzione mediatica e spirituale attorno alla figura del Papa. Il modo in cui le persone hanno salutato Francesco e accolto Leone XIV ci dimostra che, se ci impegniamo davvero, possiamo essere parte attiva di un cambiamento verso il meglio».

Ambiente, scienza e comunità

La sarà inaugurata giovedì 19 giugno con un ricco programma che abbraccia scienza, informazione, arte e manifestazione riflessione etica. Dalle ore 9:30 alle ore 13:30, partirà il ciclo di incontri “ Sfide ambientali e narrazioni scientifiche: verso un’informazione responsabile con la Carta di Pescasseroli ”. Due giornate formative rivolte a giornalisti, studenti e cittadini, realizzate in collaborazione con NET – scieNcE Together, Stampa Romana, Greenaccord e Ucsi Lazio e Viterbo. Tra i temi: qualità ecologica, bioindicatori, consumo di suolo, agroecologia e rigenerazione dei parchi (con focus sul progetto europeo LIFE GRACE).

«Noi con NET – scieNcE Together di cui Green Factor è uno dei soggetti del partenariato – spiega Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e direttore di Green Factor – vogliamo costruire un dialogo con i cittadini ei giornalisti del territorio attraverso la scienza come fonte per la formazione e delle informazioni di carattere ambientale. Se esiste oggi una crisi ecologica e una crisi climatica le basi sono lì e quindi noi abbiamo portato i ricercatori di Enea, Ispra, CNR, Università della Tuscia ad incontrare i cittadini ei giornalisti per conoscere come i grandi temi globali possono essere congiunti alle soluzioni di carattere locale».

Sempre il 19 giugno, alle 11:30 a Rocca dei Papi, sarà inaugurata la mostra del pittore Mario Russo, a cura di Adriana Russo e Daniele Luxardo (visitabile fino al 30 luglio).

Nel pomeriggio, alle 16:30, l’apertura ufficiale del Festival con la presentazione del libro “I Giubilei” (Rai Libri), a cura di Francesco Giorgino, con interventi di Mario Morcellini, Mons. Fabio Fabene e Cecilia Costa .

A seguire prolusione del Cardinale Fabio Baggio, Direttore del Corso di Alta Formazione Laudato Si’ , e la lectio magistralis del prof. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. In serata, alle 21:00, il concerto “Educazione alla pace” della band Le Pulci, su testi di cantautori italiani.

Il programma prosegue venerdì 20 giugno con la seconda giornata di formazione su scienza e sostenibilità (ore 9:30-13:30) sulla Carta di Pescasseroli e alle 17:00 un’anteprima dedicata a San Tommaso d’Aquino . Dalle 18:00 si apre una sessione tematica sulla Salute di prossimità con gli interventi di Giuseppe Novelli , Francesco Vaia e Luigi Cricco , e l’attesa cerimonia del Premio “Custode della Casa Comune” (ore 21:00), un riconoscimento a personalità, progetti e iniziative per la tutela ambientale.

Sabato 21 giugno sarà dedicato a spiritualità, paesaggio e agricoltura: si parte alle 17:00 con un dialogo con Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, a cui seguirà alle 18:00 la sessione “Terra, agricoltura, paesaggio”, con esperti del settore tra cui David Granieri, Raffaele Squitieri e Andrea Bellincontro. La giornata si chiuderà con l’incontro con Luca Sardella, volto noto della divulgazione ambientale in TV, e una serata di festa per la città di Montefiascone.

Domenica 22 giugno, la Santa Messa nella Cattedrale di Santa Margherita (ore 10:30) e il suggestivo evento conclusivo “In illo uno unum” (ore 20:30), omaggio a Papa Leone XIV con una lettura su Sant’Agostino a cura di Emmanuel Casaburi e la Banda musicale della Gendarmeria Vaticana, diretta dal M° Andrea Barillari.

«Il Festival di quest’anno avrà una particolare attenzione al mondo della comunicazione e del giornalismo e si attende un’analoga attenzione dai professionisti del settore. La produzione più importante della Quinta edizione – racconta Gennaro Colangelo , direttore artistico del Festival – è lo spettacolo su Sant’Agostino con la Banda Musicale Pontificia dello Stato Città del Vaticano. Il territorio viterbese, fra i più rilevanti per qualità e quantità dei suoi beni culturali, religiosi e paesaggistici avrà il privilegio di dedicare a Leone XIV il primo evento mondiale diretto a portare in scena il suo pensiero, con il desiderio di essere ponte verso i fedeli americani che verranno in Italia, orgogliosi di colui che si prefigura come un grande Pontefice».

Il Festival dell’Ecologia Integrale si conferma un’occasione preziosa per costruire nuove alleanze culturali e sociali nel segno della cura del creato, della coesione comunitaria e della responsabilità condivisa. Un percorso che continua e cresce, aperto a tutti coloro che credono nella possibilità concreta di un cambiamento sostenibile e inclusivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.