Montesacro, sventola la bandiera palestinese: il Municipio III si schiera per Gaza

Sventola tra le mura del Palazzo Pubblico di piazza Sempione, nel cuore di Montesacro, la bandiera della Palestina. Un gesto che scuote la città, fortemente voluto dal consiglio del Municipio III, che ha votato a favore di un ordine del giorno per l’esposizione del vessillo.

E non è solo un drappo: è una dichiarazione politica, un simbolo di solidarietà che punta dritto al cuore del conflitto mediorientale e chiama in causa il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale.

“Un atto simbolico ma importante”, lo ha definito Luca Blasi, assessore municipale alla cultura e alle politiche abitative. Le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti: “Mentre il governo Meloni continua a commerciare in armi e vota contro le sanzioni a Israele, in un momento in cui un intero popolo viene punito, noi abbiamo deciso di schierarci. Non con la guerra, ma con la pace. Non con le bombe, ma con la cooperazione e la solidarietà tra i popoli”.

Il gesto si inserisce in un quadro più ampio. Non è la prima volta che un municipio romano si espone con simili prese di posizione: la scorsa settimana era toccato al Municipio II issare la bandiera palestinese, scatenando un acceso dibattito politico. Ora è il Terzo a farsi portavoce di una richiesta che arriva da una parte crescente dell’opinione pubblica.

Ma il messaggio da piazza Sempione va oltre i balconi del municipio. Nella stessa seduta è stato approvato un altro atto, questa volta proposto dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che chiede al sindaco Gualtieri di aderire all’appello della rete NoBavaglio e spegnere simbolicamente il Colosseo per Gaza.

Un gesto potente, evocativo. “Il buio che avvolge il Colosseo vuole rappresentare quello che sta calando su Gaza – hanno dichiarato i consiglieri M5S Dario Quattromani e Marina Battisti, con la capogruppo in Campidoglio Linda Meleo – un buio fatto di dolore, morte e silenzio. Spegnerlo è un modo per accendere la coscienza collettiva”.

