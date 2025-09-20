Monteverde, al via la rinascita del mercato di via Niccolini: oltre 2 milioni per la riqualificazione

Un nuovo volto per il cuore commerciale di Monteverde vecchio. Il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, ha effettuato un sopralluogo al mercato di via Niccolini, che presto diventerà un moderno spazio riqualificato, pronto a restituire decoro e vitalità al quartiere.

«Sono già stati bonificati i banchi abbandonati e a breve installeremo il mercato provvisorio – spiega Tomassetti –. Dopo il trasferimento degli operatori partiranno i lavori per il mercato fisso: una struttura bellissima, completamente rinnovata. Grazie anche ai fondi giubilari, il Municipio investe oltre 2 milioni di euro. Cittadini e operatori sono davvero contenti. Ringrazio l’assessora Alessia Salmoni, il nostro ufficio tecnico, il progettista, Ama e Asl che hanno seguito questa fase delicata».

L’obiettivo non è solo restituire un mercato funzionale, ma creare un vero e proprio spazio di comunità.

«Vogliamo lasciare al territorio non solo un nuovo mercato – aggiunge il minisindaco – ma anche un’area pedonale da vivere oltre gli orari di chiusura dei banchi. Riqualificheremo il tratto da via Torre a via Mario e, oltre, fino a via Guerrazzi, con una parte a verde e posti auto riservati agli operatori nelle ore diurne».

Un progetto che promette di trasformare via Niccolini in un punto di riferimento non solo per la spesa quotidiana, ma anche per la socialità e la vivibilità del quartiere.

