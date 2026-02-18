Monteverde, falso allarme rapimento: la baby sitter aveva preso il cancello sbagliato

Era l’11 febbraio scorso quando un presunto tentativo di rapimento ha gettato nel panico il quartiere di Monteverde.

Nei giorni successivi, l’allarme sociale si era diffuso rapidamente tra genitori e residenti. Ma le indagini della Polizia hanno chiarito oggi che si è trattato di un grottesco cortocircuito comunicativo, senza alcuna intenzione criminale.

L’errore che ha scatenato l’allarme

Protagonista involontaria della vicenda è una babysitter filippina di 35 anni, al suo primo giorno di lavoro.

La donna doveva prelevare due bambini da una scuola elementare del quartiere, ma per un semplice errore di porta è entrata nel cancello della scuola dell’infanzia adiacente.

La barriera linguistica ha amplificato il fraintendimento: la babysitter parla solo inglese e, spaesata, ha mostrato alla maestra una vecchia foto dei bambini, inviata tramite WhatsApp dai genitori.

L’immagine ritraeva i piccoli qualche anno prima, rendendo difficile ogni immediato riconoscimento.

La maestra, non vedendo alcuna somiglianza e notando che la bambina presente in aula non riconosceva la donna, ha attivato i protocolli di sicurezza, contattando immediatamente i genitori.

L’allarme è così rimbalzato rapidamente, dando origine alla notizia di un presunto rapimento.

La conferma dei genitori

Il tassello mancante è arrivato dai genitori dei bambini, che hanno confermato quanto accaduto: la babysitter era stata assunta proprio quel giorno e, in attesa della delega formale, avrebbe dovuto ricevere i piccoli da un’amica di famiglia all’esterno dei cancelli.

Grazie alla verifica della Polizia e al coordinamento con la scuola, il caso è stato rapidamente chiarito.

