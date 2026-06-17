Monteverde, l’ex area dimenticata rinasce con “Toy Story”: inaugurato il nuovo playground a Quattro Venti

Laddove per anni hanno regnato il silenzio dell’abbandono, le recinzioni divelte e i segni grafici del vandalismo, oggi si rincorrono le urla dei bambini, i rimbalzi dei palloni da basket sul cemento fresco e il brusio delle famiglie del quartiere.

Nel pomeriggio di martedì 16 giugno, viale dei Quattro Venti, nel cuore del quadrante di Monteverde, ha ufficialmente voltato pagina. Accanto alla stazione ferroviaria, è stato inaugurato il nuovo parco sportivo e ludico, un’area strappata al degrado grazie a una virtuosa e rapidissima sinergia tra amministrazione pubblica e colossi privati.

Il taglio del nastro è diventato subito una festa di quartiere, con decine di residenti che hanno preso d’assalto i nuovi spazi. A guidare le istituzioni l’assessore capitolino allo Sport e Grandi Eventi, Alessandro Onorato, insieme al presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti.

Al loro fianco, a testimonianza della natura eccezionale del progetto, il country manager di Disney Italia, Daniel Frigo, e il responsabile Product Marketing Intercity di Trenitalia, Massimiliano Astrologo, mentre a fare gli onori di casa davanti ai più giovani è stato il creator Gian Marco D’Eusebi, noto sui social come Azzykky.

Il blitz creativo nel segno del cinema

La metamorfosi dello slargo di viale dei Quattro Venti è il frutto di un’operazione che unisce la rigenerazione urbana alle strategie di promozione culturale. Lo spazio è stato infatti interamente riqualificato nell’ambito delle iniziative targate Disney per il lancio del nuovo e attesissimo capitolo della saga cinematografica Toy Story.

“È l’esempio concreto di come i grandi eventi e i grandi marchi possano e debbano lasciare benefici duraturi e tangibili sul territorio, ben oltre la durata di una campagna pubblicitaria”, ha spiegato l’assessore Onorato. Il nuovo polo integra sport, gioco e socialità, offrendo ad adolescenti e famiglie un punto di ritrovo sicuro e attrezzato a costo zero per le casse pubbliche.

La svolta dopo anni di attesa

Soddisfatto il “minisindaco” Elio Tomassetti, che ha ricordato il lungo percorso intrapreso dal Municipio per restituire decoro all’intera area verde adiacente ai binari:

«Oggi restituiamo ai cittadini un luogo completamente rinnovato. Quando si è presentata l’opportunità di collaborare con Disney, abbiamo puntato subito su questo sito per accelerare le procedure e trasformare i sogni in realtà. Questo playground è il tassello finale di un mosaico più ampio di recupero urbano».

I cittadini come custodi del parco

Ma la vera novità del modello Monteverde risiede nella gestione del bene comune. Per evitare che il nuovo parco finisca nuovamente nel mirino dei vandali, la comunità locale ha deciso di scendere in campo in prima persona.

Saranno infatti gli stessi residenti, attraverso forme di collaborazione civica e volontariato, a occuparsi dell’apertura e della chiusura quotidiana dei cancelli, garantendo il monitoraggio e la tutela degli arredi e del campo da basket.

Una scommessa sulla partecipazione che il Campidoglio intende esportare anche in altri quartieri e periferie della Capitale.

Perché la rinascita di una città, come dimostra la giornata di festa a Quattro Venti, passa soprattutto dalla capacità di riappropriarsi degli spazi sotto casa, trasformando i “non-luoghi” della ferrovia in nuove piazze della comunità.

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