Monteverde, riaperta via Giano Parrasio

È stata riaperta via Giano Parrasio, arteria importante per la mobilità di Monteverde. I lavori comunali di manutenzione e messa in sicurezza sono stati ultimati e la strada è tornata percorribile.

Via Giano Parrasio, nel Municipio XII, era stata chiusa a seguito della caduta di alcuni massi dal costone della collina, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Una strada importante per il quartiere, che contribuirà a migliorare la circolazione in tutta l’area.

