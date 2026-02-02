Monteverde Vecchio, i volontari di Retake rigenerano Piazza Rosolino Pilo

Sessanta metri quadrati di superfici verticali riqualificate, dieci chili di rifiuti indifferenziati raccolti, una ventina di affissioni abusive rimosse.

Sono i numeri dell’intervento di rigenerazione urbana realizzato nel pomeriggio di ieri a Piazza Rosolino Pilo, a Monteverde Vecchio, grazie all’impegno dei volontari di Retake.

Un’azione intensa e diffusa che ha interessato muri e arredi urbani di uno spazio centrale per la vita del quartiere, restituendo decoro e vivibilità a un’area da tempo segnata da scritte vandaliche e degrado.

Oltre quindici cittadini hanno partecipato all’iniziativa, tra cui anche giovanissimi, confermando come la cura dei beni comuni possa diventare un’esperienza condivisa e trasversale, capace di coinvolgere generazioni diverse.

L’intervento ha riportato l’attenzione su una criticità sempre più evidente in molte zone della città: la proliferazione di scritte vandaliche e affissioni abusive, un fenomeno in crescita che contribuisce al deterioramento degli spazi pubblici e che non può essere contrastato solo con azioni episodiche.

«I volontari di Retake Roma continueranno anche nei prossimi mesi con eventi di riqualificazione e sensibilizzazione» – spiegano da Retake. «Questa iniziativa, però, vuole essere soprattutto un messaggio: il vero invito è rivolto alle istituzioni, affinché si attivino in modo concreto e continuativo, e ai cittadini, a partire dai negozianti, a prendersi cura della zona antistante la propria attività. La cura dello spazio pubblico è una responsabilità condivisa e passa anche dai gesti quotidiani di ciascuno».

Il percorso di rigenerazione proseguirà anche a marzo con il consueto appuntamento mensile del gruppo Retake Monteverde Vecchio, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire in modo attivo al miglioramento del proprio quartiere.

