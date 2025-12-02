Moody’s migliora il rating della Regione Lazio, con outlook stabile. Rocca: “Credibilità riconquistata”

Il Lazio incassa un nuovo segnale di fiducia dai mercati internazionali. Moody’s ha infatti annunciato l’upgrade del rating regionale da Baa3 a Baa2, con outlook stabile, certificando per la seconda volta in pochi mesi il cambio di passo della macchina amministrativa.

Un giudizio che pesa e che, secondo l’agenzia, nasce da una combinazione di fattori: conti più solidi, entrate stabili, una gestione più rigorosa della sanità, riduzione del debito e la certezza di un sostegno statale in caso di necessità. Ingredienti che insieme restituiscono l’immagine di un Lazio finalmente credibile agli occhi degli investitori.

«Questo upgrade conferma in modo chiaro gli effetti del lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura», commenta il presidente Francesco Rocca, che parla di «scelte nette» e di un percorso che «ha riportato ordine in settori che per anni hanno appesantito i conti regionali». Per Rocca, il nuovo rating non è solo un indicatore finanziario, ma «la prova che oggi il Lazio si presenta con una credibilità internazionale ritrovata».

Sulla stessa linea l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, che rivendica un cambiamento di rotta strutturale: «Il secondo upgrade in pochi anni premia i nostri sforzi. Abbiamo ridotto un debito enorme senza crearne di nuovo e reso più efficiente la spesa. Moody’s riconosce che il Lazio è tornato affidabile». Un cambio di percezione che, ricorda Righini, «si tradurrà in più investimenti, più opportunità per imprese e giovani, più ricchezza per i cittadini».

Per la Regione è un segnale inequivocabile: il percorso di risanamento, almeno per ora, convince la comunità finanziaria. E rafforza la posizione del Lazio in un momento in cui attrattività e competitività sono leve decisive per il futuro.

