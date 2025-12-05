Multe a Roma, il Comune tra cifre previste e incassi reali: cosa resta sul tavolo

Il Comune di Roma punta a incassare 246 milioni di euro dalle multe nel 2026, ma la realtà è molto più complessa: la giunta capitolina, con una recente delibera, ha stimato che riuscirà a mettere effettivamente in cassa solo 93 milioni, pari al 40% del totale.

La delibera, obbligatoria per legge, ripartisce le entrate certe: il 53% dei 93 milioni sarà destinato alla sicurezza stradale, ai controlli e al miglioramento della segnaletica, mentre i restanti 44 milioni finanzieranno altri interventi decisi dall’amministrazione.

Ma che fine fanno gli altri 152 milioni, cioè il 60% del totale delle multe previste? Sono considerati “fondi di dubbia esigibilità”, ossia somme che il Comune non è sicuro di riuscire a riscuotere.

Tradotto: ogni anno 6 romani su 10 non pagano le multe e recuperare questi importi richiede anni di procedure e solleciti.

Un paradosso che mette in luce le difficoltà del Campidoglio nel trasformare le sanzioni in risorse concrete. Nonostante le cifre da capogiro, le entrate effettive restano limitate, con inevitabili ripercussioni sugli investimenti destinati a migliorare la sicurezza e i servizi della Capitale.

