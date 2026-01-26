Municipio I, maggioranza e opposizione unite sul progetto del parcheggio interrato a Piazza Risorgimento

Una “vittoria” trasversale che mette d’accordo maggioranza e opposizione. Il Consiglio municipale ha approvato una risoluzione, presentata dalla presidente della commissione Lavori Pubblici Giulia Callini, per istituire un tavolo tecnico con Roma Capitale.

Lo scopo è aggiornare gli studi di fattibilità per il parcheggio interrato di Piazza Risorgimento, un’opera considerata strategica per decongestionare l’area Prati-Vaticano.

Il progetto: sosta e sicurezza pedonale

L’intervento originario, che potrebbe ora essere ripreso e aggiornato, non riguarda solo i posti auto ma una riorganizzazione totale dello snodo:

Parcheggio Interrato: Realizzato tramite project financing (fondi privati), servirebbe a eliminare la sosta selvaggia in superficie.

Sottopassaggio Pedonale: Una soluzione cruciale per gestire in sicurezza le migliaia di pellegrini e turisti che ogni giorno transitano tra la stazione Metro Ottaviano e i Musei Vaticani.

Posti per i Residenti: La nuova mozione specifica la necessità di riservare una quota di stalli a tariffe calmierate per chi vive nel quartiere.

Perché Piazza Risorgimento sì e Largo Capponi no?

La politica locale sta tracciando una linea netta tra i diversi progetti di parcheggio nella Capitale. Mentre l’assessore alla Mobilità del Municipio, Adriano Labbucci, e molti residenti si sono opposti fermamente ai cantieri di Largo Capponi o Lungotevere Castello per l’impatto sul decoro monumentale, su Piazza Risorgimento il consenso sembra solido.

«È la conferma che i parcheggi servono laddove non compromettono il contesto urbano e monumentale», ha spiegato Callini. Piazza Risorgimento, già oggi un grande snodo di traffico e capolinea bus, si presta meglio a un’integrazione sotterranea rispetto ad aree di pregio storico più fragile.

La tabella di marcia verso il 2033

Il Municipio preme per non perdere altro tempo. La richiesta a Roma Capitale è di:

Avviare il tavolo tecnico entro i prossimi mesi.

Definire un cronoprogramma certo che eviti sovrapposizioni con altri grandi eventi.

Garantire il collaudo entro l’apertura della Porta Santa del 2033.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.