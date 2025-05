Municipio II, sospensione idrica dalla sera del 3 maggio

Dalla sera di sabato 3 maggio è in programma una sospensione idrica in alcune zone del Municipio II.

Per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 19 di sabato alle ore 12 di domenica 4 maggio, si potranno verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nelle seguenti vie:

– via Cesare Beccaria;

– via Stanislao Mancini;

– via Degli Scialoja;

– via Gian Domenico Romagnosi;

– lungotevere Arnaldo Da Brescia;

– via Giuseppe Pisanelli;

– zone limitrofe.

Acea Ato 2 comunica che sarà attivo un servizio di rifornimento con autobotti in:

– via Cesare Beccaria – lungotevere Arnaldo Da Brescia;

– via Giuseppe Pisanelli – via Pasquale Stanislao Mancini.

Il servizio di rifornimento potrà essere richiesto, per casi di effettiva necessità, anche chiamando il numero verde 800 130 335. I cittadini possono sempre contattare il numero per informazioni e segnalazioni.

Aggiornamenti sul portale del Gruppo Acea .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.