Municipio IV. Riaperta mensa scuola G. Falcone a P.le Hegel

Le competenze e capacità del PD, all’opposizione nel Municipio IV, portano alla riapertura della mensa: dopo il lungo Consiglio straordinario di ieri la Giunta municipale dei 5Stelle si accorge del grave e urgente problema e rincorrendo l’opposizione nell’attenzione al territorio, esegue i lavori.

“L’ironia della Presidente del Municipio IV Roberta Della Casa è paragonabile al suo lavoro su questo territorio: fa piangere”, dichiara la Consigliera Annarita Leobruni del PD municipale e delegata alla Scuola per il Comune di Roma.

“La Giunta del Municipio risolve i problemi, anche se in ritardo, grazie al monitoraggio e all’attenzione capillare sul territorio che noi PD non ci stanchiamo di svolgere; ieri, con tutti i consiglieri di opposizione, abbiamo fatto capire a questa maggioranza che sui bambini non si scherza; è così che il PD lavora sul territorio: serietà, concretezza e coerenza. Ma soprattutto competenza”, conclude la Consigliera Annarita Leobruni.