Municipio IX, F. De Gregorio-M. Muro Pes: Mozione per passaggio sperimentale in città militare Cecchignola

«Avviare al più presto una trattativa per iniziare una sperimentazione che consenta il passaggio di veicoli privati nel tratto presidiato di viale dell’Esercito, nel rispetto delle priorità di servizio e sicurezza necessarie in una zona militare. Questa la richiesta avanzata, dopo un attento lavoro di studio, nella mozione protocollata ieri nel municipio IX.

Siamo consapevoli del fatto che qualsiasi proposta o soluzione pensata per la mobilità del quadrante nord-est del municipio, qualora interessi la Città militare e sia realisticamente attuabile, possa essere realizzata solo se condivisa in modo collaborativo con l’amministrazione militare. Purtroppo, questo non è mai accaduto negli ultimi 20 anni: e infatti le numerose ipotesi fatte dalle amministrazioni municipali che si sono succedute non hanno mai avuto esiti positivi. Quello che ci auguriamo è che questa volta vada in maniera diversa e si possa avviare una trattativa per sottoscrivere finalmente un importante protocollo d’intesa nel reciproco interesse.

Considerata l’importanza della mozione e la necessità di trovare rapide ed efficaci soluzioni a beneficio dei residenti, provati anche dalle recenti difficoltà della mobilità del quadrante, abbiamo tra l’altro deciso di non presentare l’atto autonomamente come Lista Calenda, ma di aprirlo alla condivisione e ai contributi di tutte le forze politiche presenti in municipio, oltre che di illustrarlo preventivamente anche alla Presidente. Il risultato è stato la sottoscrizione della mozione da parte di ben quattrodici consiglieri, compresi quasi tutti i capigruppo, a dimostrazione del fatto che, ancora una volta, l’unità di intenti va oltre le rispettive appartenenze partitiche e a favore dei cittadini.

Rimane alto il nostro impegno affinché le difficoltà della mobilità del quadrante non siano un pretesto per compromettere la pregiata area naturale del fosso della Cecchignola, o realizzare ulteriori edificazioni, ma che si persegua lo studio di interventi realmente utili per i cittadini e sostenibili per l’ambiente».

Così Flavia De Gregorio e Marco Muro Pes, rispettivamente capogruppo capitolino di Azione e consigliere della lista civica Calenda nel IX municipio.